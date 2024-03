Superpuchar Polski będzie dla piłki ręcznej w naszym kraju okazją do okrycia nowego miejsca. Łódź szczypiorniaka na najwyższym poziomie nie widziała bowiem od lat.

- Atlas Arena była świadkiem zmagań koszykarek, koszykarzy, siatkarzy, siatkarek czy lekkoatletów, a teraz wprowadzamy do niej kolejną dyscyplinę - mówi wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska. - Podpisaliśmy z ZPRP porozumienie, które umożliwi współpracę przy organizacji wydarzeń zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.

Gdzie i kiedy odbędzie się Superpuchar Polski w piłce ręcznej

Superpuchar Polski w piłce ręcznej odbędzie się w Atlas Arenie na przełomie sierpnia i września. Zagrają w nim zdobywca Pucharu Polski z mistrzem kraju.

Wiele wskazuje na to, że oznacza to kolejne starcie między Industrią Kielce a Orlenem Wisłą Płock. Obie drużyny awansowały już do ćwierćfinału Pucharu Polski. Kielczanie oraz płocczanie są także na czele tabeli Orlen Superligi i to się nie zmieni, bo do zakończenia fazy zasadniczej pozostała jedna kolejka. Industria oraz Wisła wygrały w tym sezonie 24 z 25 meczów ligowych.