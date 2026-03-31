20:25 Do meczu pozostało 20 minut

20:14 Bramkarze już rozgrzani, czas na rozgrzewkę piłkarzy z pola

20:11 Karol Świderski po raz pierwszy za kadencji Jana Urbana wybiega w pierwszym składzie reprezentacji

Jak dotąd, odkąd selekcjonerem został Urban, Świderski pojawiał się na murawie tylko wchodząc z ławki. W meczu z Albanią zagrał 28 minut.

20:07 Opta Analyst serwis analityczny firmy Opta Sports przeprowadził 10 tys. komputerowych symulacji meczu Szwecja-Polska

Wynik? W 40,9 proc. tych symulacji wygrywała Szwecja, w 32,4 proc. - Polska, 26,7 proc. symulacji w regulaminowym czasie gry kończyło się remisem.

20:07 Piłkarze rozgrzewają się przed meczem

19:57 Polska gra ze Szwecją o awans na mundial, a w Walencji Ukraina gra z Albanią o... trzecie miejsce w barażu

Tak, to nie żart – regulamin baraży jest taki, że przegrani w półfinałach grają ze sobą mecz, który jest „finałem pocieszenia”. Inni przegrani w czwartkowych barażach też grają ze sobą - Słowacja z Rumunią, Walia z Irlandią Północną i Irlandia z Macedonią Północną.

19:53 Prowadzący sobotni podcast „Rzecz o geopolityce” Mateusz Grzeszczuk wydaje się pewny tego, jaki będzie wynik

Też liczymy, że wyeliminowanie Szwecji nie wpłynie na przyjaźń polsko-szwedzką.

19:47 Jan Urban: Kto będzie potrafił lepiej zarządzać emocjami w spotkaniu, będzie miało duże znaczenie

- Głowa będzie miała tutaj duże znaczenie – mówi w rozmowie z TVP Sport selekcjoner Jan Urban.

19:45 Polscy piłkarze są już na Strawberry Arena w Solnie

Nazwę stadion „zawdzięcza" szwedzkiej sieci Strawberry. Wcześniej obiekt nazywał się Friends Arena.

19:25 W takim składzie zagrają Szwedzi

Trener Graham Potter skierował na murawę następującą jedenastkę: Kristoffer Nordfeldt – Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson – Anthony Elanga, Yasin Ayari, Jesper Karlstroem, Benjamin Nygren – Viktor Gyokeres. Największą gwiazdą Szwedów jest oczywiście Viktor Gyokeres, napastnik Arsenalu Londyn. Przypomnijmy, że – jeszcze w barwach Sportingu Lizbona – Gyokeres strzelił w 58 meczach aż 63 gole.

19:17 W porównaniu do meczu z Albanią są zmiany

Zamiast Tomasza Kędziory, obrońcy PAOK Saloniki zagra Przemysław Wiśniewski z Widzewa Łódź, bohater wyjazdowego meczu Holandia-Polska (1:1) w eliminacjach. Do składu wraca Nicola Zalewski, który zastąpi na wahadle Michała Skórasia. Jest też Karol Świderski w miejsce Filipa Rózgi, za plecami Roberta Lewandowskiego.

19:16 Jest skład!

19:07 W meczu z Albanią błysnął Sebastian Szymański, który zapisał na swoim koncie dwie asysty

Szymański, który w kadrze rozegrał już 51 spotkań w kadrze nie ma na swoim koncie zbyt wielu meczów, które kibice uznawaliby za udane. W meczu z Albanią nie tylko dobrze dograł z rzutu rożnego na głowę Roberta Lewandowskiego i podał piłkę Piotrowi Zielińskiemu przed oddaniem przez niego strzału na wagę zwycięstwa, ale przede wszystkim dawał dużo pewności w środku pola, błyszcząc nie tylko w ofensywie, ale też w odbiorze.

18:48 Jan Urban ma swoje porachunki ze Szwedami jeszcze jako piłkarz

Urban, jako piłkarz reprezentacji Polski, walczył ze Szwedami o udział w mundialu 1990. Polska rywalizowała wówczas w grupie ze Szwecją, Anglią i Albanią. Z Albanią Urban i jego koledzy się uporali (1:0 u siebie, 2:1 na wyjeździe), z Anglią udało się zremisować 0:0 u siebie, ale legendarnym Wembley gładko ulegli gospodarzom 0:3. Ze Szwedami nie udało się wywalczyć ani jednego punktu – w meczu na wyjeździe przegraliśmy 1:2, a u siebie – 0:2. Urban zagrał w pierwszym z tych spotkań. Ostatecznie na mundial awansowała Szwecja i Anglia. Ta druga reprezentacja skończyła wówczas mistrzostwa świata na czwartym miejscu, Szwecja nie wyszła na mundialu w 1990 roku z grupy.

Jan Urban Foto: PAP, Leszek Szymański

18:45 Do meczu zostały równo dwie godziny

Spotkanie rozpocznie się - tak jak inne europejskie baraże, których stawką jest udział w mundialu – o 20:45.

18:37 Mecz Szwecja-Polska poprowadzi 36-letni słoweński sędzia Slavko Vincić

Vincić ma prawo dobrze nam się kojarzyć - w 2024 roku ten sam arbiter poprowadził barażowy mecz z udziałem Polski, w którym nasza reprezentacja walczyła o udział w Euro 2024 z Estonią. Przypomnijmy, że wygraliśmy wtedy 5:1.

18:26 Szwecja nie ma za sobą najlepszego piłkarsko okresu

Szwedzi kompromitująco źle wypadli w eliminacjach do mistrzostw świata – w niezbyt trudnej grupie ze Szwajcarią, Kosowem i Słowenią zdobyli zaledwie 2 punkty i zajęli ostatnie miejsce. Prawo gry w barażach uzyskali dzięki wygraniu grupy C1 Ligi Narodów.

18:08 Szwedzi najwięcej mówią o Robercie Lewandowskim i Piotrze Zielińskim - mówi „Rzeczpospolitej” Bartosz Grzelak, trener, który pracuje w Szwecji

Z kolei Oskar „Pietuszewski jest jeszcze anonimowy” dla Szwedów – mówi Grzelak. – Byłem na meczu w Jönköping, gdzie Polska wygrała 6:0 i Pietuszewski zagrał świetnie. Myślę, że więcej się będzie o nim mówiło po wtorkowym meczu. Oglądałem go w spotkaniu z Albanią i byłem pod wrażeniem. Myślałem, że te zachwyty to był taki trochę internetowy hype, przesada, ale wszedł na boisko, grał odważnie i pomógł drużynie zbliżyć się do bramki rywala. Trener Jan Urban wie, jak ustawić zespół, ale dla mnie jest oczywiste, że jeśli nie wystawi Pietuszewskiego w podstawowym składzie, to powinien go szybko wpuścić na boisko – dodaje.

17:43 W jakim składzie zagrają biało-czerwoni?

Z Albanią zagraliśmy tak: Kamil Grabara – Tomasz Kędziora (62, Karol Świderski), Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński (82, Jakub Moder), Michał Skóraś – Filip Rózga (46, Oskar Pietuszewski), Jakub Kamiński (90+1, Arkadiusz Pyrka) – Robert Lewandowski (90+2, Bartosz Slisz). Na mecz ze Szwecją wraca pauzujący za kartki Nicola Zalewski, który, jeśli zagra, zastąpi Michała Skórasia (jako wahadłowy) lub Filipa Rózgę (jako jedna z dwóch „10” za plecami Roberta Lewandowskiego). Nie wiadomo też czy Jan Urban zdecyduje się na tak ofensywne zestawienie w środku pola – z Albanią graliśmy bez klasycznej „6” (czyli defensywnego pomocnika), w meczu ze Szwedami do składu może wrócić Bartosz Ślisz. A może tym razem od pierwszej minuty wybiegnie na murawę Oskar Pietuszewski?

16:38 Młodzieżówka idzie przez eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Europy jak burza

Ósmy mecz i ósme zwycięstwo – tym razem 1:0 w Czarnogórze. Bramki 23:2. Czapki z głów panowie.

15:38 Dobrym prognostykiem przed meczem ze Szwecją jest to, że Jan Urban, jako trener reprezentacji jeszcze nie przegrał

W siedmiu meczach, w których poprowadził kadrę, Urban wygrał pięć razy, dwa zremisował.

15:08 Zwycięzca meczu Szwecja-Polska zagra na mundialu w grupie F

Rywalami Polski (oby) lub Szwecji będą Holendrzy (Polacy rywalizowali z nimi już w eliminacjach do mundialu dwukrotnie remisując 1:1), Japończycy i Tunezyjczycy.

14:56 Czarnogóra U-21 - Polska U-21 - do przerwy 0:1

Nie mamy nic przeciwko analogicznemu wynikowi w meczu seniorów – i to nie do przerwy lecz po zakończeniu meczu.

14:43 Młodzieżówka na drodze po ósme zwycięstwo w ósmym meczu eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy

Po golu obrońcy Widzewa Łódź Marcela Krajewskiego prowadzimy na wyjeździe z Czarnogórą 1:0.

14:15 Ostatnie dwa baraże zakończyły się dla Polski awansem na wielkie imprezy piłkarskie

W 2022 roku do awansu przez baraże na mundial wystarczyła nam wygrana u siebie ze Szwecją 2:0, ponieważ w półfinale mieliśmy grać z Rosją, która została wykluczona z udziału w międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich ze względu na agresję na Ukrainę. Z kolei w 2024 roku w barażach, których stawką była gra na Euro 2024, w półfinale wygraliśmy 5:1 z Estonią, a w finale – po rzutach karnych (5:4) – wyeliminowaliśmy Walię (w regulaminowym czasie gry i po dogrywce było 0:0).

14:09 Jakub Kamiński przed meczem ze Szwecją: Najważniejszy mecz w mojej karierze

– Mamy swoje marzenia i jutro na pewno napiszemy nową historię – przekonuje Jakub Kamiński. – W takich spotkaniach ważną rolę odgrywają umiejętności indywidualne. Bardzo dużo naszych zawodników jest wiodącymi postaciami w klubach. Jesteśmy w dobrym momencie. Nic tylko wyjść i pokazać to na boisku. Jestem pewien, że wygramy – mówi skrzydłowy FC Koeln.

13:54 Gwiazdą reprezentacji U-21 był do niedawna 17-letni Oskar Pietuszewski, ale dziś skrzydłowy FC Porto gra już w pierwszej reprezentacji

Pietuszewski w barwach reprezentacji U-21 zagrał w 6 meczach i zdobył 4 gole. W reprezentacji seniorskiej zadebiutował w barażu z Albanią - na murawie pojawił się na początku II połowy.

13:49 Dziś gra też reprezentacja Polski U-21

Młodzieżowa kadra, którą prowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek walczy o punkty z Czarnogórą. Kadra U-21 idzie przez eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Europy jak burza – w 7 meczach zdobyła komplet 21 punktów.

12:13 Wspomniany wyżej Robert Lewandowski ma dziś szansę na gola numer 90 w kadrze

Lewandowski, który jest zdobywcą największej liczby goli dla polskiej kadry (drugi w tym zestawieniu Włodzimierz Lubański ma na koncie 48 goli) bramkę nr 89 zdobył w meczu z Albanią. By strzelić 89 goli Lewandowski potrzebował 164 meczów.

11:45 Ostatni jak dotąd mecz na mundialu Polska rozegrała z Francją przegrywając w 1/8 finału mundialu w Katarze 1:3

4 grudnia 2022 roku Polacy przegrali z przyszłymi wicemistrzami świata, których do zwycięstwa doprowadził Kylian Mbappe (strzelił dwa gole, trzeciego dołożył Olivier Giroud). Honorowego gola dla Polski strzelił Robert Lewandowski z rzutu karnego – choć za pierwszym razem Hugo Lloris obronił jego strzał. Sędzia zarządził jednak powtórkę rzutu karnego, ponieważ przy pierwszej „jedenastce” Hugo Lloris wyszedł przed linię bramkową zanim Lewandowski dotknął piłki (w ten sposób skraca się strzelcowi kąt). Polska zagrała wówczas w składzie: Wojciech Szczęsny – Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior (87. Jan Bednarek), Bartosz Bereszyński – Grzegorz Krychowiak (71. Krystian Bielik) – Jakub Kamiński (71. Zalewski), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański (64. Arkadiusz Milik), Przemysław Frankowski (87. Kamil Grosicki) – Lewandowski.

11:28 We wtorek o udział w mundialu rywalizuje nie tylko Polska

O historyczny awans rywalizuje Kosowo, które o pierwszy w historii awans na wielką imprezę gra u siebie z Turcją, ale też Włochy, które ostatni raz na mundialu grały w 2014 roku (o awans powalczą w wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną) oraz Czesi i Duńczycy. W barażach interkontynentalnych o awans grają DR Konga z Jamajką oraz Irak z Boliwią.

11:06 Polska zagrała jak dotąd ze Szwecją 28 razy

W meczach oficjalnych rozgrywanych ze Szwecją zanotowaliśmy 9 zwycięstw, 4 remisy i 15 porażek. W meczach tych zdobyliśmy 41 goli, straciliśmy 59. Ostatni raz mierzyliśmy się ze Szwedami 29 marca 2022 w Chorzowie, gdy w finale baraży o udział w mundialu w Katarze wygraliśmy 2:0 po golach Roberta Lewandowskiego (z karnego) i Piotra Zielińskiego. Ostatni raz na wyjeździe wygraliśmy jednak niemal 100 lat temu – 28 września 1930 roku wygraliśmy w Sztokholmie 3:0 po golach Józefa Ciszewskiego (2) i Józefa Smoczka.

10:52 Polacy trenowali już na stadionie w Solnie

10:23 Bohaterem meczu Ukraina-Szwecja był Viktor Gyokeres

Szwecji awans do finału baraży zapewnił napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres. Szwedzi nie musieli jednak drżeć o wynik jak Polacy, bo prowadzili od 6 minuty, a Ukraina honorową bramkę zdobyła dopiero w 90. minucie spotkania.

10:17 W meczu z Albanią Polacy nie zachwycili

„To Albańczycy robili lepsze wrażenie. Wiedzieli, że ich siłą jest dobra gra w obronie i czekali na kontry. Raz przy naszej pomocy im się udało i do przerwy prowadzili 1:0” - pisał po meczu na łamach rp.pl Stefan Szczepłek. Na szczęście w drugiej połowie sygnał do walki dał kapitan reprezentacji Robert Lewandowski, który po rzucie rożnym bitym przez Sebastiana Szymańskiego przeskoczył albańskiego obrońcę, wygrał pojedynek powietrzny z bramkarzem i doprowadził do wyrównania. Zwycięstwo dał nam, strzałem z dystansu, drugi z liderów kadry Piotr Zieliński.

10:10 Zapraszam do śledzenia relacji na żywo z meczu Szwecja-Polska

Po wygraniu 2:1 (0:1) w półfinale baraży z Albanią Polska zmierzy się w finale ze Szwecją, która w swoim półfinale pokonała 3:1 Ukrainę w meczu rozgrywanym w Walencji (Ukraińcy nie mogą rozgrywać meczów, w których są gospodarzami, na Ukrainie w związku z trwającą w tym kraju wojną).