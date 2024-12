Manchester City czeka na werdykt. Ma 115 zarzutów

Lista obejmuje: niedostarczenie dokumentów finansowych, brak informacji o premiach i pensjach dla zawodników i trenerów, naruszenie reguł Finansowego Fair Play UEFA, naruszenie zasad Rentowności i Zrównoważonego Rozwoju (PSR), brak współpracy w sprawie śledztw prowadzonych przeciw klubowi przez władze Premier League.

Dochodzenie było możliwe dzięki informacjom pozyskanym i opublikowanym przez niemieckie media. Źródłem dla „Der Spiegel” i telewizji ARD był Rui Pinto, portugalski haker, który stworzył firmę Football Leaks.

Degradacja, kara finansowa. Co grozi Manchesterowi City?

Według „Daily Mail” werdykt powinien być wydany do końca tego sezonu. Wszystkim na tym zależy – Premier League, Manchesterowi City i innym klubom, które czują się poszkodowane działaniami – jeśli okażą się prawdą - giganta z Etihad Stadium. Mistrzom Anglii grozi surowy wyrok, łącznie z degradacją lub karą odjęcia kilkunastu punktów.

Ale niekoniecznie tak musi się stać. Jest wielce prawdopodobne, że strony, szczególnie prawnicy City, będą składać odwołania po wydanym werdykcie, co może przeciągnąć zakończenie sprawy co najmniej do przyszłego sezonu piłkarskiego. „Wtedy stan szkodliwego zawieszenia wciąż by trwał” - napisało „Daily Mail”.

Jak na walkę gigantów przystało, obie strony – Premier League i Manchester City – wynajęły najlepszych prawników z renomowanej kancelarii Blackstone Chambers. Brytyjskie media podają, że tylko w jednej z sesji uczestniczyło 60 mecenasów i radców prawnych. Koszty wynajęcia obrońców idą w dziesiątki milionów funtów.