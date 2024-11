Polska - Szkocja o utrzymanie w elicie Ligi Narodów. “Błąd, który nigdy więcej się nie powtórzy”

Marcin Bułka przyznał, że w Porto chyba pierwszy raz w karierze puścił pięć bramek. - Nie jest to fajna sprawa. Wydaje mi się, że przy czwartej mogłem zachować się lepiej. Nawet jeśli był to mocny strzał, moja reakcja była opóźniona. Jeśli chodzi o pozostałe gole, to nie obwiniałbym się o nie - podsumował swój występ Bułka, który na drugą połowę wyszedł… w spodenkach Łukasza Skorupskiego. - Jedyne, czym się różniły, to numer. Gdyby nie media, to bym nawet o tym nie wiedział. Rozmiar był taki sam.

