Stefan Szczepłek: Polska - Chorwacja 3:3. Emocje zamiast punktów

W ostatniej minucie pierwszej połowy goście nie byli pod tym względem lepsi, dzięki czemu Nicola Zalewski (znowu jeden z niewielu grających dobrze) trafił do siatki po raz drugi.

Trzeba przyznać, że Michał Probierz potrafi zaskoczyć. Zdając sobie sprawę z faktu, że po blamażu z Portugalią drużyna powinna odzyskać zaufanie wstawił do składu pięciu nowych zawodników, czyli zmienił go w połowie. Musi próbować, to oczywiste, jednak poziom gry się nie poprawił.

Trener nie uwzględnił w swojej myśli taktycznej Roberta Lewandowskiego. W ataku wybiegli Karol Świderski i chyba Kacper Urbański. Chyba, bo Urbański przez półtorej godziny szukał sobie miejsca na boisku i nie znalazł. Pierwszy strzał, niecelny, oddał w doliczonym czasie. Nie było z niego żadnego pożytku, co selekcjoner powinien wziąć na swoje sumienie.

Po wejściu na boisko Lewandowski rozruszał grę, więc można powiedzieć, że trener osiągnął cel. To po podaniu „Lewego” wyrównującą bramkę strzelił Sebastian Szymański. Ale to było wszystko. Jeszcze Marcin Bułka popisał się niezwykłą obroną strzału z kilku metrów, na co nie pierwszy raz pozwolili nasi obrońcy.

Nawet przewaga jednego gracza (po czerwonej kartce dla bramkarza za faul na Lewandowskim) nie ułatwiła nam zadania. Przez ponad kwadrans nie udało się zdobyć zwycięskiej bramki.