Polska - Chorwacja 3:3. Nareszcie cieszyła ich piłka

Pierwsza połowa – bałagan w obronie nie powinien przyćmić tego, że najlepsza za kadencji Probierza – nie była epizodem wyrwanym z kontekstu, także po przerwie działy się rzeczy budujące. Widzieliśmy, że Chorwaci to zespół dojrzały i nawet chwila nieuwagi może być kosztowna, ale Polacy wciąż grali tak, jakby z uprawiania futbolu wreszcie czerpali radość. Siłę ognia wzmocnił ponadto Lewandowski, który już kilka minut po wejściu na boisko zasłużył się przy golu.

Lewandowski przyjął piłkę po podaniu z głębi pola, zatrzymał się i zagrał do Sebastiana Szymańskiego, który uderzył przy słupku. Minęło kilka chwil, kiedy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego minimalnie chybił Kiwior. Wreszcie do kolejnego podania dopadł Lewandowski, którego faulował bramkarz Dominik Livaković, za co dostał czerwoną kartkę.

PGE Narodowy był już wówczas rozgrzany, po cichych zazwyczaj trybunach poniósł się doping. Polacy ostatecznie zremisowali mecz, w którym musieli odrabiać dwubramkową stratę, a mogli nawet zwyciężyć, co należy docenić. Szanse na awans do ćwierćfinału Ligi Narodów nasza reprezentacja ma już tylko teoretyczne. Mecz z Chorwatami pozwolił jednak uwierzyć, że drużyna nie stoi w miejscu, a Probierz zasługuje na przedłużenie kredytu zaufania, który po roku pracy zaczął się wyczerpywać.