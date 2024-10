Michał Probierz apeluje o cierpliwość. Jak Polacy zagrają z Chorwatami?

Wszystko wskazuje na to, że zabezpieczenie naszego pola karnego będzie wyglądało tak, jak podczas wrześniowego meczu w Glasgow ze Szkotami (2:3). Probierz zapowiedział bowiem, że mecze Ligi Narodów to czas rywalizacji o miejsce w bramce i jako, że z Portugalczykami między słupami stanął Skorupski, to we wtorek Chorwatów spróbuje zatrzymać Marcin Bułka.

Czytaj więcej Piłka nożna Polska - Portugalia 1:3. Wyższość jubilerów nad kowalami To, co widzieliśmy w sobotę wieczorem na Stadionie Narodowym, nosi potoczną nazwę: „wybijanie piłki z głowy”. Swoboda, z jaką Portugalczycy ogrywali Polaków byłaby radością dla oczu, gdyby nie to, że w roli ofiar, czy dzieci we mgle - jak kto woli - wystąpili najlepsi polscy piłkarze.

Przewidywany skład Polaków na mecz z Chorwacją

Marcin Bułka – Jakub Kiwior, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek – Nikola Zalewski, Maxi Oyedele, Kacper Urbański, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski – Karol Świderski, Robert Lewandowski

Jakub Kamiński i Bartosz Kapustka to obok Bereszyńskiego i Piątkowskiego jedyni piłkarze z pola, którzy w sobotę z Portugalczykami spędzili cały mecz wśród rezerwowych. Teraz powinni dostać szansę, choć raczej jako zmiennicy. Niewykluczone, że znów na boisku od początku pojawi się za to Maxi Oyedele, zwłaszcza że niechęć do gry na „szóstce” wyraził niedawno Piotr Zieliński.

Piłkarzem, na którego czeka reprezentacja Polski, pozostaje w kontekście tej pozycji Jakub Moder. Powołanie dostaje, ale to raczej wyraz empatii selekcjonera, bo 25-latek w tym sezonie zagrał dla Brighton tylko raz i spędził na boisku 71 minut. - Sam jestem zaskoczony, że nie gra, bo momenty ma dobre, ale nie widzę przecież treningów – wyjaśnia Probierz.