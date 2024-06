- To nie będzie mecz jak każdy inny. We Włoszech zbudowałem swoją karierę, a także znalazłem idealny kraj, by spędzić życie z moją rodziną. W sobotę nie będzie jednak miejsca na sentymenty - mówi Freuler, a Aebischer dodaje: - Znamy rywali, ich mentalność i piłkarską kulturę, co z pewnością czyni to spotkanie bardziej wyjątkowym.

Ich klubowy kolega Riccardo Calafiori nie pomoże reprezentacji Włoch. Obrońca Bologni pauzuje za kartki. To on zaliczył asystę przy bramce na 1:1 w meczu z Chorwacją, która dała Italii awans. Prawdopodobnie zastąpi go Gianluca Mancini.

Szwajcaria - Włochy. Sędziuje Szymon Marciniak

Włosi pragną sukcesu, bo choć wciąż są panującymi mistrzami Europy, to dwa ostatnie mundiale obejrzeli w telewizji. Stadion Olimpijski jest dla nich miejscem szczególnym. Tam w 2006 roku pokonali w finale mundialu Francuzów.

Czytaj więcej Piłka nożna Ronaldo, Modrić, Messi. Piłkarze, którzy chcieliby grać wiecznie Luka Modrić, mimo porażki Chorwacji na Euro 2024, nie zamierza kończyć kariery. Schodzić z boiska nie planują też jeszcze Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

Spotkanie w Berlinie poprowadzi polska ekipa sędziowska z Szymonem Marciniakiem na czele. Pracowali na razie tylko przy meczu Belgia - Rumunia (2:0), ale jeśli spiszą się bez zarzutu, można zakładać, że to nie będzie ich pożegnanie z turniejem.

EURO 2024 - 1/8 FINAŁU

Sobota