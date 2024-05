Ekstraklasa. Dlaczego Jagiellonia Białystok została mistrzem Polski?

Spojrzą na piłkarza i już wiedzą czy będzie pasował do ich klubów. Że się czasami mylą, to inna a sprawa. Przyzwyczaiłem się już do takich rozmów, w których eks-piłkarz zawsze wie lepiej, tylko nie wiadomo dlaczego, kiedy już zacznie decydować jako trener lub dyrektor sportowy, jego koncepcje się nie sprawdzają.

Obrót zawodnikami nie zależy jednak wyłącznie od nich. Kiedy przychodzi do podpisania umów, włączają się prezesi bądź właściciele. Mówią czy klub stać, co mu się opłaca, a co nie, czy warto w młodego zawodnika zainwestować, czy lepiej brać gotowego. Każdy chce tanio kupić i drogo sprzedać, bo na tym ten interes polega. Można jednak odnieść wrażenie, że w polskich klubach często kupuje się zawodnika nie pod kątem przydatności do drużyny, tylko z myślą o wypromowaniu i sprzedaniu. Tyle że prowadzenie zawodowego klubu piłkarskiego to nie jest biznes jak każdy inny.

W większości polskich klubów ligowych specjalistów w kierownictwach próżno szukać. To oni firmują nietrafione transfery i zwalniają trenerów, co zawsze jest prostsze niż rozwiązanie umowy z piłkarzem. Z osiemnastu trenerów, którzy zaczynali w lipcu sezon, sześciu straciło pracę.