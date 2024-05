Jakub Laskowski: Polskie kluby są konkurencyjne

Mam wątpliwość, czy PZPN analizował przyjęte przez siebie przepisy pod kątem prawa unijnego

PZPN może się obronić?

Jeśli ktoś złoży powództwo, wskazując na naruszenie przez te przepisy prawa unijnego i ugruntowanego orzecznictwa TSUE, to trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której PZPN nie przegra takiego postępowania i nie będzie musiał usunąć tej uchwały z własnych przepisów. Dobrze chociaż, że PZPN zdecydował się na uchylenie uchwały z 2013 roku w odniesieniu do rozgrywek Ekstraklasy.

Czy członkostwo w Unii wpływa na konkurencyjność pod kątem podatków od wynagrodzeń piłkarzy?

Polskie kluby są w tym przypadku niezwykle konkurencyjne, co wynika z dopuszczalności prowadzenia przez piłkarzy działalności gospodarczej w ramach świadczenia usług. Jeśli zawodnik dokonuje rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to efektywnie jego podatek dochodowy wynosi 15 proc. plus składka do ZUS. Polska jest jednym z ledwie kilku państw unijnych, gdzie taka forma rozliczeń jest dopuszczalna. W większości kontrakt zawierany jest jako umowa o pracę z zawodnikiem działającym jako osoba fizyczna. W takim przypadku podatek to czasem nawet 50 proc.

Wyroków TSUE zahaczających o futbol było ostatnio więcej. Prawo unijne odgrywa dziś kluczową rolę w kształtowaniu przepisów piłkarskich?

Interakcja prawa unijnego z regulacjami piłkarskimi nabrała dużego przyspieszenia. Pierwszym z takich wyroków był ten z grudnia 2020 roku w sprawie Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU). Sąd w Luksemburgu wskazał, że federacje nie mogą chronić wyłącznie własnego interesu gospodarczego kosztem sportowców oraz organizatorów komercyjnych zawodów. Wyrok ten był przywoływany po ogłoszeniu powstania Superligi jako dowód, że kluby mogą powołać zamkniętą ligę, a FIFA i UEFA nie mają prawa do zakazania ich zawodnikom udziału w mistrzostwach świata czy Europy.