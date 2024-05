Bayern Monachium wybrał nowego trenera. Kim jest Vincent Kompany?

Wybór władz Bayernu to dla wielu zaskoczenie, bo zespół Kompany'ego właśnie spadł z Premier League. Mowa jednak o trenerze utalentowanym i uczniu Pepa Guardioli, którego widziało u siebie kilka innych klubów z Wysp Brytyjskich. Sami Bawarczycy stanęli zaś pod ścianą.

Projekt „Thomas Tuchel” dobiegł końca, bo drużyna z Monachium nie tylko przegrała wyścig o mistrzostwo Niemiec z Bayerem Leverkusen, ale w ogóle zakończy sezon bez trofeum i to dla fanów bawarskiego giganta sytuacja nowa. Bayern w Lidze Mistrzów odpadł w półfinale po dwumeczu z Realem Madryt (2:2, 1:2), przegrał mecz o Superpuchar Niemiec z RB Lipsk (0:3), a w Pucharze Niemiec zatrzymał się na drugiej rundzie, gdzie lepsze okazało się Saarbrucken (1:2).

Dlaczego Vincent Kompany zostanie trenerem Bayernu Monachium

Lista potencjalnych następców Tuchela była długa, ale kurczyła się z tygodnia na tydzień. Dyrektor sportowy Bayernu Max Eberl, który urzęduje w Monachium od 1 marca, doświadczał niepowodzenia za niepowodzeniem. Niewykluczone, że po prostu zawiesił sobie poprzeczkę zbyt wysoko.

- Chcemy trenera, który będzie przyciągał największe gwiazdy oraz wprowadzi do zespołu młode talenty - deklarował. Bayernowi odmówili m. in. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann oraz Ralf Rangnick, a Oliver Glasner - według „Bilda” - był za drogi, bo Crystal Palace chciał 100-milionowego odszkodowania. Doszło nawet do tego, że pojawił się temat przedłużenia kontraktu Tuchelem.