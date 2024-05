Kto chce pozostania Thomasa Tuchela w Bayernie?

Coraz bliżej realizacji jest więc scenariusz, który wydawał się dotąd niemożliwy: kontynuowanie współpracy z Tuchelem. Zdaniem niemieckich mediów za trenerem mieli wstawić się już liderzy zespołu: Manuel Neuer, Thomas Mueller, Leroy Sane czy Harry Kane.

Rozwiązanie to ma wspierać także dyrektor sportowy klubu Max Eberl, który ceni Tuchela i wiele razy podkreślał, że decyzja w sprawie jego przyszłości zapadła, zanim sam objął stanowisko w Monachium.

Czytaj więcej Plus Minus Tuchel: Człowiek, który ograł Guardiolę Kiedy pół roku temu z Paryża pozbywali się go katarscy szejkowie, pomocną dłoń wyciągnął rosyjski miliarder Roman Abramowicz. Dziś obaj triumfują. Thomas Tuchel – trener-poliglota, miłośnik kryminałów, fan tenisa, muzyki rockowej i hip hopu – przywrócił Chelsea blask i miejsce na futbolowym szczycie.

Bayern nie obronił tytułu, po 11 latach musiał opuścić niemiecki tron, ale niewiele brakowało, by niespodziewanie awansował do finału Ligi Mistrzów. To ma przemawiać na korzyść Tuchela, choć pierwszy raz od 2012 roku drużyna nie zdobyła ani jednego trofeum.

Tuchel, który kontrakt z Bayernem ma ważny do czerwca 2025 roku, zapewnił, że nie prowadził jeszcze żadnych rozmów z innymi klubami. Angielskie media zdążyły już jednak poinformować, że mógłby być zainteresowany pracą na Wyspach: powrotem do Chelsea, z którą triumfował w Champions League w 2021 roku, czy przejęciem Manchesteru United.