- To rozczarowujące, że sędzia tak dobrze bawił się z moim kolegą Carlo Ancelottim – ironizował trener Bayernu, Thomas Tuchel. Nawiązał do sytuacji z 2022 roku, kiedy Real grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z prowadzoną przez niego wówczas Chelsea. Wówczas również miał pretensje do Marciniaka. – To katastrofalna decyzja na tym poziomie, najpierw liniowego, a potem głównego. Nie można podnosić chorągiewki, gdy nie ma się pewności, że był spalony – dodał.

Sędzia liniowy przeprosił Matthijsa de Ligta

Szkoleniowiec Bayernu, ale i prezes Max Eberl snują od razu teorie spiskowe. – To nie zdarzyłoby się po drugiej stronie boiska – twierdził na konferencji prasowej Tuchel.

- Byliśmy gotowi na finał, chcieliśmy niemieckiego finału, ale nie pozwolili nam na niego polscy sędziowie – grzmiał przed mikrofonami Sky Sports Germany Eberl.

Prezes monachijczyków potwierdził, że Tomasz Listkiewicz przeprosił ich i przyznał się do błędu. Polski asystent zwrócił się z przeprosinami osobiście do strzelca gola de Lighta. – Liniowy powiedział: „Przepraszam, popełniłem błąd”. Nie chciałbym jednak wszystkiego zwalać na sędziów. Real zasłużył na zwycięstwo. Ale uważam, że trzeba się trzymać zasad. Jeśli nie było jasne, czy był spalony, to gramy dalej. Skoro ktoś odgwizdał wtedy spalonego, to popełnił wielki błąd – tłumaczył holenderski obrońca.

W finale Ligi Mistrzów — 1 czerwca na Wembley w Londynie — Real zagra z Borussią Dortmund, która wyeliminowała Paris Saint-Germain.