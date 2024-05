Kiedy kierowca wykonuje dziwne manewry, to pasażerowie zaczynają mu podpowiadać, łapać za kierownicę albo nerwowo sprawdzać, czy pasy są dobrze zapięte. Podobnie jest z sędzią na boisku piłkarskim

Najwięcej kontrowersji wywołało przerwanie ostatniej akcji, która mogła dać Bayernowi wyrównanie i dogrywkę.

Nie przesądzam, czy był spalony w tej sytuacji, ale widocznie asystent Tomasz Listkiewicz był tak pewny siebie, że uniósł chorągiewkę. Obaj piłkarze Bayernu mogli być na spalonym, a co najmniej jeden z nich miał wpływ na przebieg akcji, bo zaatakował obrońcę Realu. Polscy sędziowie powinni byli pozwolić dokończyć akcję. Może padłby tam gol, a może nie, bo obrońcy z Madrytu się zatrzymali, po reakcji polskich arbitrów. Tak szybkie podniesienie chorągiewki i gwizdek to był błąd, bo wytyczne mówią „wait and see”. Przerwanie gry nie dało szansy sędziom VAR na analizę całej akcji. Na Santiago Bernabeu na pewno była odpowiednia technologia, żeby jednoznacznie rozstrzygnąć wątpliwości.

Zastanawiam się, jaki wpływ na pracę tej ekipy sędziowskiej ma odejście Pawła Sokolnickiego. Kiedy wyjmuje się z mechanizmu jeden dobry element, to nie może to pozostać bez wpływu na jego działanie

Gra się do gwizdka, więc Szymon Marciniak nie musiał tak szybko reagować?

Teoretycznie mógłby nie gwizdać od razu, ale w instrukcjach sędziowskich jest zapisane, że asystent podnosi chorągiewkę tylko, jeśli jest absolutnie pewny spalonego. Widocznie Szymon uznał, że Tomasz Listkiewicz jest na 200 proc. przekonany o swojej racji. Każdy w tej sytuacji dodał coś od siebie.

I dziś dyskutuje o tym cała piłkarska Europa.

Cieszmy się, że mamy tak wybitnego arbitra jak Szymon Marciniak. Ten mecz przez większość czasu prowadził świetnie, ale w końcówce dał się ponieść emocjom. Zastanawiam się, jaki wpływ na pracę tej ekipy ma odejście Pawła Sokolnickiego. Kiedy wyjmuje się z mechanizmu jeden dobry element, to nie może to pozostać bez wpływu na jego działanie. Teraz Tomasz Listkiewicz przeszedł na pozycję asystenta numer 1 i ma za plecami ławki rezerwowych. Jeśli przez wiele lat tego nie robił, to musi się do tego przyzwyczaić. Można się zastanawiać czy Sokolnicki tak szybko podniósłby chorągiewkę w ostatniej akcji meczu. Jako trio byli świetni, ekstremalnie trudny finał mundialu poprowadzili bezbłędnie. Mecz w Madrycie był bardzo zacięty, prowadzony w szybkim tempie, towarzyszyła mu ogromna presja. To są ekstremalnie trudne wyzwania i niewielu sędziów dostępuje takich zaszczytów.