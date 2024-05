Borussia Dortmund w finale Ligi Mistrzów. Bajka jeszcze się nie skończyła

Podziwu dla trenera nie krył szef Borussii Hans-Joachim Watzke: – To niewiarygodne, co robi Edin. W zeszłym roku byliśmy o włos od mistrzostwa Niemiec, teraz jesteśmy w finale Champions League.

W sieci znów popularność zyskało zdjęcie z 2012 roku, na którym Terzić – jeszcze jako kibic - dopinguje Borussię zmierzającą po swój ostatni tytuł mistrzowski. Zanim został trenerem BVB, pracował jako skaut i dyrektor techniczny.

Terzić dzielnie znosił krytykę mediów i nigdy nie stracił wiary w zespół. Twierdził, że stać go na rzeczy wielkie. Już przed spotkaniem z PSV Eindhoven w 1/8 finału przekonywał zawodników, że mają umiejętności, by awansować do finału. A oni go posłuchali i mu zaufali, zaczęli pisać historię, której nie powstydziłby się dobry scenarzysta.

– Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy zwyciężyć także na Wembley – podkreśla Hummels.

Żaden scenarzysta nie wymyśliłby chyba również, że PSG odda w rewanżu 30 strzałów, a mimo to nie będzie w stanie pokonać Borussii – piątej drużyny Bundesligi, którą kilka miesięcy temu w finale widzieli tylko niepoprawni optymiści.