Joselu ma już 34 lata i zwiedził kawałek Europy. Grał nie tylko w kilku klubach hiszpańskich (Celta Vigo, Deportivo La Coruna, Alaves, Espanyol), ale także w Niemczech (Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover 96) i Anglii (Stoke City, Newcastle United).

Dopiero przed rokiem zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii i zrobił to z przytupem. Chwilę po wejściu na boisko zdobył dwie bramki w dwie minuty. Dziś ma ich już pięć - w dziesięciu występach.

Joselu tylko wypożyczony. Czy Real go wykupi?

Joselu jest do Realu na razie tylko wypożyczony. Królewscy zrobili złoty interes. Zapłacili za niego 500 tys. euro i zapewnili sobie opcję wykupu za 1,5 mln. W ostatnich dniach głośno było o tym, że przygląda mu się m.in. Manchester United.

Teraz w kolejce po niego ustawią się na pewno kolejni zainteresowani. Kto nie chciałby superrezerwowego, który strzela w sezonie 17 goli? Ale w Madrycie raczej nie pozwolą na to, by odszedł. W końcu to dzięki niemu Królewscy pojadą na Wembley, by 1 czerwca spełnić marzenie i wstawić do klubowej gabloty 15. Puchar Europy.