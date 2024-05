Zamiast zbliżyć się do Jagiellonii na odległość jednego zwycięstwa nadal tracą do lidera sześć punktów, a w nadchodzącej kolejce jadą do Poznania na szlagier z Lechem.

Legia - Radomiak. Paweł Wszołek zaskoczył

- Cokolwiek powiem, każdy będzie się śmiał. Uważam, że jako drużyna pokazaliśmy charakter. Nie zawsze się wygrywa, grając w osłabieniu. A mimo to uważam, że kontrolowaliśmy ten mecz. Brakowało nam szczęścia, by strzelić gola na 1:0. Gdy tracisz bramkę, grając w dziesięciu, to oczywiste, że trochę się odkrywasz i tak to właśnie wyglądało. Myślę, że walczyliśmy do końca. Czy będziemy przepraszać za to kibiców? Daliśmy z siebie wszystko i mieliśmy swoje momenty. Ten sezon jest szalony, ale każdy zostawia serce na boisku i na pewno nikt celowo nie chce tracić punktów czy przegrywać - opowiadał przed kamerami Canal+ Paweł Wszołek.

Kibice Legii oglądali chyba inny mecz, ale z pewnością nie jest im do śmiechu. Szansa na mistrzostwo raczej odjechała.