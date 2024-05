O możliwym rozstaniu słychać było od pewnego czasu. Czarę goryczy przelała ostatnia porażka z Zagłębiem Lubin (0:2).

Do końca sezonu zostały trzy kolejki. Szwarga poprowadzi jeszcze Raków w meczach z Pogonią Szczecin (11 maja, dom), Cracovią (19 maja, wyjazd) i Śląskiem Wrocław (25 maja, dom). Do podium piłkarze z Częstochowy tracą trzy punkty, a to właśnie miejsce gwarantujące występy w Europie w kolejnym sezonie stało się dla nich celem po tym, jak okazało się, że nie zdołają obronić tytułu (szanse mają już tylko matematyczne, do lidera Jagiellonii Białystok tracą siedem punktów).

Fakt, że pozostają w wyścigu o puchary, zawdzięczają jednak postawie konkurencji, która również spisuje się poniżej oczekiwań.

Dlaczego Raków Częstochowa zwolni Dawida Szwargę?

Początki pracy Szwargi w roli pierwszego trenera Rakowa były obiecujące. Latem i jesienią ubiegłego roku zespół radził sobie nieźle w pucharach.