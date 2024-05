Katalończycy wykorzystali potknięcie Girony i wyprzedzają teraz rywali w walce o wicemistrzostwo o punkt.

Bohaterami wieczoru zostali Lamine Yamal, który zakończył bramką akcję rozpoczętą przez Lewandowskiego, oraz Raphinha, który w doliczonym czasie ustalił wynik uderzeniem z rzutu karnego.

Barcelona - Real Sociedad. Co zdenerwowało Roberta Lewandowskiego?

Lewandowskiego nie było już wtedy na boisku, kwadrans przed końcem Xavi postanowił zastąpić go Ferranem Torresem. Polski as nie był zadowolony, że musiał zejść z murawy, co zauważyli hiszpańscy dziennikarze.

- Rozumiem jego złość, ja też nie lubiłem, gdy mnie zmieniano, ale jako trener muszę myśleć o drużynie. Robert wykonał bardzo dobrą robotę. Zmiana wynikała z kwestii taktycznych, by znów móc wysoko wywierać pressing, a także dlatego, że w tym tygodniu czekają nas trzy mecze - tłumaczył Xavi w rozmowie z DAZN. I chwalił cały zespół. - Pokazaliśmy charakter, ambicję i chęć zajęcia drugiego miejsca. To cel - nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również dlatego, że pozwoli nam walczyć o jeszcze jeden tytuł (Superpuchar Hiszpanii - przyp. red.).