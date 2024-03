Pana największym sukcesem jest to, że w Cardiff piłkarze wyszli na boisko bez drżących kolan?

Dużo optymizmu dało mi już zwycięstwo nad Estonią. Pokazaliśmy dobry futbol i przeciwnik nie mógłby mieć pretensji nawet, gdybyśmy zdobyli dziesięć bramek. Pokazaliśmy, że potrafimy grać w ataku pozycyjnym — to właśnie na nim skupiliśmy się podczas jedynego pełnego treningu. Niektórzy zarzucali, że nie wykorzystaliśmy stałych fragmentów gry, ale nad tym wtedy pracowaliśmy. Podchodzę więc do tego spokojnie. Ten zespół będzie grał w piłkę. A wracając do Cardiff — dla mnie najważniejszy był moment wspólnego odśpiewania hymnu z kibicami, do tej pory mam gęsią skórkę.

Nastawienie kibiców do reprezentacji Polski się zmieniło?

Był niesamowity doping i widzieliśmy, jak ludzie tym meczem żyją, a po meczu dostałem chyba tysiąc SMS-ów. Były też wśród nich dwa-trzy filmiki. Widziałem, jak ludzie trzymają się za ręce przy rzutach karnych, a później cieszą.

Mamy w przypadku Jana Bednarka do czynienia nie z krytyką, lecz chamstwem. Dostaje od nas wsparcie. Ja w niego wierzę Michał Probierz

Jan Bednarek jest dziś Grzegorzem Krychowiakiem tej kadry, którego opinia publiczna obwinia za wszystko, co złe?

To porównanie idzie zbyt daleko, ale uważam, że w jego przypadku nie mamy do czynienia z krytyką, tylko chamstwem. Niektóre wpisy są wręcz niesmaczne, jak obarczanie go winą za gola z Estonią, kiedy był ostatnim zawodnikiem, który mógł sytuację uratować. Nie on popełnił błąd, tylko inni.

Krytyka wobec Bednarka po meczu z Walijczykami też była bezpodstawna?

Wiadomo, że raz się pomylił - przy komunikacji w Wojciechem Szczęsnym. Uważam jednak, że w przekroju całego meczu grał dobrze. Realizował założenia. Nieprzypadkowo w Southampton jest ostoją i chwalą go trener oraz kibice. Później przyjeżdża jednak na zgrupowanie i może mieć w głowie, że w Polsce — obojętnie, co się wydarzy — zostanie uznany za winnego. Dostaje więc od nas wsparcie. Ja w niego wierzę.

Jak radzi sobie z krytyką?

Radzi sobie, choć wiadomo, że każdy człowiek przeżywa to po swojemu.