Znokautowany sędzia i zbiorowa bijatyka. Turecki futbol pełen patologii

Przed tygodniem Trabzonspor mierzył się z Fenerbahce. Mecz zakończył się wygraną gości 3:2, a wraz z końcowym gwizdkiem na boisku wybuchła awantura, choć już wcześniej było niespokojnie na trybunach. Kibice gospodarzy w końcu zaatakowali celebrujących zwycięstwo piłkarzy stambulskiego zespołu. Michy Batshuayi, strzelec zwycięskiego gola dla Fenerbahce, kopnął z półobrotu jednego z kibiców, który go atakował.

Skandale w tureckim futbolu. Interwencja rządu

- To przygnębiające, co dzieje się w naszym futbolu - mówił po meczu wyraźnie poruszony Abdullah Avci, trener Trabzonsporu. Głos zabrał również minister spraw wewnętrznych Turcji. - Jest absolutnie niedopuszczalne, by na boiskach piłkarskich dochodziło do takich aktów przemocy - powiedział członek rządu, który jednocześnie poinformował, że w związku ze zdarzeniem zatrzymano 12 osób.

Piłkarzem Fenerbahce jest Sebastian Szymański. Reprezentant Polski grał w spotkaniu, po którym doszło do gorszących scen, ale w drugiej połowie został zmieniony przez wspomnianego Batshuayia. Szymański nie ucierpiał, zdołał zbiec do szatni, podobnie jak wielu jego kolegów. Żaden z graczy nie doznał poważnych obrażeń, ale wobec eskalacji patologicznych zachowań na tureckich stadionach wydaje się, że tragedia - niestety - wisi na włosku.