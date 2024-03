Baraże o Euro 2024. Reprezentacja Polski leci do Cardiff w dobrych nastrojach

Po wysokim zwycięstwie nad Estonią (5:1) w półfinale baraży sami piłkarze przyznają, że atmosfera w zespole jest dobra.

Niedziela była ostatnim dniem, który spędzili w Warszawie. Oprócz treningu mieli też trochę czasu na odpoczynek, pojechali do kina, ale nie chcieli zdradzić, jaki film obejrzeli. W poniedziałek rano lecą już do Cardiff, gdzie dzień później zmierzą się z Walią.

Walia - Polska. Wygrać i awansować na Euro

- Pamiętam poprzedni mecz w Cardiff, to było bardzo wyrównane spotkanie, wygraliśmy 1:0. Teraz skupiamy się tylko na zwycięstwie. Nieważne jak, ale chcemy wygrać i awansować na Euro - zapowiada Nicola Zalewski, który był jednym z bohaterów meczu z Estonią (zanotował dwie asysty). - To dla mnie dobry moment, ale wiem też, że muszę nadal pracować, by pomóc drużynie - dodaje pomocnik Romy.

Bartosz Slisz zgadza się, że Polaków czeka ciężkie spotkanie, ale zaznacza, że nie chcą męczarni na boisku i zamierzają cieszyć się grą.