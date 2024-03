Mówisz: „Walia”, myślisz: Ian Rush, Ryan Giggs, Gareth Bale. Pierwszy stał się legendą i najlepszym strzelcem Liverpoolu, drugi tworzył wielki Manchester United, trzeci wygrał pięć razy Ligę Mistrzów z Realem Madryt, a w reprezentacji pobił rekord liczby występów (111 meczów) i zdobytych bramek (41), zanim w ubiegłym roku postanowił przejść na emeryturę.

Bale zdążył jeszcze zagrać na mundialu w Katarze, który był dla Walijczyków wielkim wydarzeniem, bo wywalczyli awans po ponad 60 latach przerwy. Sukcesu tam jednak nie osiągnęli (remis z USA, porażki z Iranem i Anglią), w przeciwieństwie do Euro 2016.

Na francuskich boiskach doszli aż do półfinału, choć był to ich debiut w mistrzostwach Europy. Wygrali grupę, w której za przeciwników mieli Słowację, Rosję i Anglię. Potem odesłali do domu Irlandię Północną i — dość nieoczekiwanie — Belgię. Przegrali dopiero z późniejszymi mistrzami Portugalczykami.

Polska — Walia. Kim są rywale reprezentacji Polski

Kolejne, postpandemiczne Euro 2020 nie było już dla nich tak udane, choć też wyszli z grupy (remis ze Szwajcarią, zwycięstwo nad Turcją, porażka z Włochami). Odpadli jednak już w 1/8 finału — po wysokiej porażce z Danią (0:4).