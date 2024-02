Jakub Kiwior strzela w hicie Premier League. Chwali go legenda angielskiej piłki

Kiwior wskoczył do podstawowego składu Arsenalu w miejsce kontuzjowanego Ołeksandra Zinczenki. Gra na lewej obronie i od kilku tygodni zbiera pochwały.

Najpierw zaliczył asystę w wygranym 3:1 meczu z Liverpoolem, potem kolejną w spotkaniu z Burnley (5:0), po którym Alan Shearer wybrał go do Drużyny Tygodnia Premier League, argumentując, że był to jego najlepszy występ w sezonie.

Ile goli strzelił Jakub Kiwior dla Arsenalu

W sobotę Kiwior zdobył swoją drugą bramkę w barwach Kanonierów - strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego dobił sponsorowane przez arabskich szejków Newcastle.

Kilka dni wcześniej rozegrał jeszcze 90 minut w Lidze Mistrzów, ale to nie był udany wieczór dla Arsenalu. Kanonierzy w pierwszym meczu 1/8 finału przegrali z Porto 0:1, tracąc gola w doliczonym czasie, a Kiwior dostał żółtą kartkę.

Luty to był jednak jego miesiąc. Jeszcze niedawno słychać było głosy, że nie ma szans na regularną grę i powinien poszukać innego klubu. Teraz coraz częściej pojawiają się opinie, że zasługuje na miejsce w wyjściowej jedenastce i może posłać Zinczenkę na ławkę rezerwowych. Świetnie wywiązuje się nie tylko z zadań defensywnych, dobrze czuje się także w ataku, o czym świadczą ostatnie występy.