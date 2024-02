Czy Arsenal ma szansę włączyć się do wyścigu o Kyliana Mbappe

Mbappe poinformował już władze Paris Saint-Germain i kolegów, że latem pożegna się z klubem. Faworytem do pozyskania Francuza jest Real Madryt, ale im dłużej będzie trwała ta telenowela, lista potencjalnych chętnych będzie rosnąć.

- Kiedy na rynku pojawia się piłkarz takiego kalibru, to powinniśmy z nim rozmawiać. Jeśli chcemy być najlepsi, musimy mieć największe talenty i topowych zawodników - przekonywał Arteta zapytany podczas piątkowej konferencji o to, czy widziałby Mbappe w swojej drużynie. Poproszony o wyjaśnienie, czy ktoś z klubu kontaktował się z otoczeniem Francuza, odpowiedział: - Ja nie! Może Edu (dyrektor sportowy Arsenalu - przyp. red.) i właściciele. Ja nie uczestniczę w takich rozmowach aż do ostatniego etapu.

Dlaczego Kylian Mbappe miałby przejść do Arsenalu

Arteta podkreśla, że Arsenal stał się w ostatnich latach jednym z najatrakcyjniejszych projektów w Europie dla utalentowanych zawodników. - Każdy chce dla nas grać. Piłkarze zawsze mają uśmiech na twarzy, gdy tylko rozpoczynamy z nimi rozmowy - zaznacza.

Kanonierzy próbowali już pozyskać Mbappe, gdy ten był nastolatkiem. “Telegraph” przypomina wywiad, jakiego Francuz udzielił gazecie w 2017 roku. „Spotkałem się z Arsene Wengerem, który jest znakomitym trenerem. Ma świetną reputację we Francji, jest szanowany i wie, jak rozwijać młodych zawodników. To była dla mnie realna opcja. Ale oczywiście priorytetem było PSG” - przyznał Mbappe.