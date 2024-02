Wróciła Ekstraklasa. Porażki lidera i mistrza Polski

Czytaj więcej Piłka nożna Paweł Wszołek: Liczy się tylko mistrzostwo – Tabela pokazuje, że pięć–sześć drużyn walczy o mistrzostwo Polski. Nie odpuścimy. Dalsze miejsca mnie nie interesują – mówi „Rz” przed startem rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy skrzydłowy Legii Warszawa Paweł Wszołek.

Ekstraklasa. Falstart Rakowa

Falstart zaliczył też Raków. Mistrz Polski pojechał do Grodziska Wielkopolskiego na spotkanie z Wartą Poznań i niespodziewanie przegrał 1:2. Gospodarze bronią się przed spadkiem, a mimo to już po 20 minutach prowadzili 2:0 i mogli ograniczyć się do wybijania rywali z rytmu. Robili to na tyle skutecznie, że odnieśli drugie w tym sezonie zwycięstwo przed własną publicznością (czekali na nie od sierpnia).

- Nie tak wyobrażaliśmy sobie inaugurację roku. Ta porażka boli, bo chcemy grać o najwyższe cele, tymczasem margines błędu skurczył się już maksymalnie — przyznał trener Rakowa Dawid Szwarga. Mistrzowie Polski tracą do Jagiellonii i Śląska aż dziewięć punktów (mają jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania).