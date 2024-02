Paweł Wszołek: Liczy się tylko mistrzostwo

Jeśli ktoś jest sportowcem z charakterem, a do tego gra w Legii, i przegrywa dotkliwie, to mu to zostaje w pamięci. Nie wymażemy tamtego meczu, choć wolę skupiać się na teraźniejszości. Jeśli chodzi o Raków, to mieliśmy w głowach tamtą porażkę. Chcieliśmy udowodnić, że jesteśmy lepsi, i się udało. A jak będzie ze Śląskiem? Zobaczymy. Teraz najważniejszy jest Ruch Chorzów. Nie ma co wybiegać do przodu, to nic nie da. Jak się nie skupiasz na teraźniejszości, to się nie rozwijasz. Na koniec sezonu będziemy mogli porozmawiać, jak odrobiliśmy naszą lekcję z porażki we Wrocławiu.

Czytaj więcej Piłka nożna Ile zarobiła i z kim zagra Legia Warszawa w Lidze Konferencji Europy 6 mln euro i awans na 89. miejsce w Rankingu UEFA to najważniejsze zyski, które ma Legia Warszawa dzięki występom w Lidze Konferencji Europy. Stołeczny klub rywala w fazie play-off pozna w poniedziałek.

Strata dziewięciu punktów do Śląska jest do odrobienia?

Nie odpuścimy. Wierzę, że ta runda będzie bardzo dobra. Sam jestem w dobrej formie i nie mam problemów z mięśniem przywodzicielem, który dokuczał mi jesienią.

Z kim się będziecie bili o tytuł?