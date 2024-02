Kto mistrzem Afryki. Znamy finalistów, ale świat mówi o geście piłkarzy DR Konga

- Jesteśmy naprawdę szczęśliwi i poruszeni. To jak sen. Kilkanaście dni temu trudno było sobie wyobrazić, że awansujemy do finału - nie kryje radości tymczasowy trener WKS Emerse Fae, który po klęsce 0:4 z Gwineą Równikową zastąpił Francuza Jeana-Louisa Gasseta.

Ile razy Nigeria i WKS wygrywały Puchar Narodów Afryki

To była najwyższa porażka zespołu przed własną publicznością, a gospodarze pozostali w grze tylko dzięki zwycięstwu Marokańczyków nad Zambią. W ćwierćfinale z Mali odrobili straty i doprowadzili do dogrywki, choć przez większość meczu musieli sobie radzić w dziesiątkę.

Czytaj więcej Piłka nożna Kosztowne kontuzje piłkarskich gwiazd Wielkie kluby boją się kontuzji jak ognia, ale w środku sezonu ligowego w Europie musiały puścić swoich zawodników na Puchar Narodów Afryki i Puchar Azji. Rekompensaty od FIFA często nie są w stanie pokryć wydatków, jakie ponoszą pracodawcy.

- Dopóki masz pięć lub dziesięć procent szans, musisz wierzyć, bo to właśnie czyni futbol pięknym - podkreśla Franck Kessie, wybrany zawodnikiem meczu z DR Konga. - Musimy to kontynuować. Doszliśmy do finału, nie możemy się teraz poddać.

Wybrzeże Kości Słoniowej sięgnęło po puchar dwukrotnie, ostatnio w 2015 roku (wcześniej w 1992 r.). Nigeria mistrzem Afryki była trzy razy (1980, 1994, 2013).