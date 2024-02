Maidstone United. Klub z szóstej ligi podbija Puchar Anglii

Maidstone United, założony pod koniec XIX wieku, w 1992 roku zbankrutował. Zastąpił go klub nowy, o takiej samej nazwie, który występował przez lata w rozgrywkach lokalnych. Dziś gra w National League South, gdzie w ubiegłym roku spadł z piątej ligi. Dziś nikt już jednak o tamtym niepowodzeniu nie pamięta, bo drużyna błyszczy w Pucharze Anglii, gdzie właśnie dotarła do 1/8 finału.

Zespół z Maidstone najpierw wyeliminował Chesham, czyli drużynę z siódmej ligi (2:0). Następnie poradził sobie z czwartoligowym Barrow (2:1), co już uznano za niespodziankę. W trzeciej rundzie outsider pokonał Stevenage z League One (1:0), a w kolejnej — występujący w The Championship, a więc na zapleczu Premier League, zespół Ipswich Town (2:1).

Maidstone United. Sensacja rozgrywek o Puchar Anglii

Trenerem zespołu jest Kameruńczyk George Elokobi, niegdyś środkowy obrońca z przeszłością w Wolverhampton i 59 występami na boiskach Premier League w życiorysie. Karierę kończył właśnie Maidstone, gdzie został najpierw tymczasowym, a następnie stałym menedżerem. Dziś zapowiada, że celem jego zespołu jest awans do ćwierćfinału najstarszych piłkarskich rozgrywek na świecie.

Najbliższy mecz, w ramach piątej rundy, Maidstone zagra w ostatni weekend lutego. Jego rywalem będzie zwycięzca meczu Sheffield Wednesday — Coventry City, a więc drużyna zaplecza Premier League. Wyżej, w przypadku awansu, czekają już rywale z elity, wśród których mogą być Arsenal Londyn, West Ham United, Tottenham Hotspur czy Everton.