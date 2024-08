W klasyfikacji generalnej przed ostatnią serią startów zrobiło się bardzo ciasno. Dudek miał tylko punkt przewagi nad Janowskim (z zaliczeniem mu dodatkowego punktu za wygranie największej liczby biegów), trzy nad Zmarzlikiem i cztery nad Kuberą. Ostatnią serię zaczął Dudek — przyjechał do mety dopiero trzeci. W 19. biegu spotkali się Zmarzlik, Kubera i Janowski. Swoje szanse na medal na pierwszym łuku przekreślił Kubera, nie opanowując motocykla, przeciągając prostą i wbijając się w Zmarzlika. Został wykluczony i wiadomo już było, że miejsca na podium rozdzielą między sobą jego konkurenci.



Finał IMP na żużlu. Maciej Janowski zdetronizował Bartosza Zmarzlika

Powtórkę wygrał Janowski i teraz to on objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, punkt przed Dudkiem. Ten ostatni, razem ze Zmarzlikiem, do finału lubelskiej rundy musiał przebijać się przez baraż. Obaj z tej szansy skorzystali, co oznaczało, że losy tytuły rozstrzygnąć miał bieg finałowy ostatniego turnieju o Indywidualne Mistrzostwo Polski. Do tego momentu w IMP 2024 odjechano 65 wyścigów, a o wszystkim decydować miał ten 66.



Po raz szósty w sobotni wieczór w Lublinie wygrał Janowski, choć wcale nie wyszedł najlepiej spod taśmy. Po starcie prowadził Dudek, jednak spadł najpierw za zawodnika Sparty, a później i za Zmarzlika. Ale druga z tych strat nic Dudkowi nie odebrała — finalnie wywalczył srebro, o punkt dystansując mistrza świata z Motoru Lublin.



3. finał IMP 2024 w Lublinie Wyniki 1. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) - 18 (3,3,3,3,3,3)

2. Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) - 13 (1,3,2,3,2,2)

3. Patryk Dudek (KS Apator Toruń) - 11 (3,2,2,2,1,1)

4. Piotr Pawlicki (Falubaz Zielona Góra) - 12 (2,3,3,3,1,w)

5. Bartłomiej Kowalski (Betard Sparta Wrocław) - 7 (0,1,1,2,3)

6. Jarosław Hampel (Falubaz) - 10 (3,0,3,2,2)

7. Krzysztof Buczkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 7 (1,2,0,1,3)

8. Kacper Woryna (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) - 7 (3,1,1,2,0)

9. Dominik Kubera (Motor) - 7 (2,1,1,3,w)

10. Przemysław Pawlicki (Falubaz) - 7 (2,0,2,1,2)

11. Mateusz Cierniak (Motor) - 6 (0,0,2,1,3)

12. Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno) - 6 (1,3,1,0,1)

13. Szymon Woźniak (ebut.pl Stal Gorzów) - 6 (2,2,0,0,2)

14. Robert Chmiel (OK Kolejarz Opole) - 5 (1,1,3,0,0)

15. Janusz Kołodziej (Unia) - 3 (0,2,0,0,1)

16. Paweł Przedpełski (Apator) - 1 (0,0,0,1,0)



Dla Janowskiego to trzecie mistrzostwo Polski, a łącznie medali w IMP ma już dziewięć (także trzy srebrne i trzy brązowe). Dudek po raz pierwszy został wicemistrzem (ma też tytuł z 2016 roku i dwa trzecie miejsca), a Zmarzlik — po raz pierwszy brązowym medalistą (ma już w kolekcji trzy mistrzostwa i trzy srebra).