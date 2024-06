Najważniejszą postacią mityngu będzie Natalia Kaczmarek, która niedawno podczas mistrzostw Europy w Rzymie nie tylko wywalczyła złoty medal, ale także pobiła 48-letni rekord Polski Ireny Szewińskiej w biegu na 400 metrów. - Wciąż jestem w szoku, ale nie z powodu medalu, tylko czasu. Bardzo się cieszę, bo czuję, że jestem w stanie biegać jeszcze szybciej - mówi.

Reklama

Wśród jej rywalek na koronnym dystansie będą Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Ersetic oraz Kinga Gacka, a na starcie pojawi się także m. in. Salwa Eid Naser z Bahrajnu.

Czytaj więcej Lekkoatletyka Lekkoatletyka. Najgorsze mistrzostwa Europy od 12 lat Sześć medali zdobyli Polacy na mistrzostwach Europy w Rzymie. To rozczarowujący wynik. Ostatniego dnia dorobku nie zdołała powiększyć nawet kobieca sztafeta 4 x 400 m z Natalią Kaczmarek na ostatniej zmianie.

Memoriał Ireny Szewińskiej. Wraca Adrianna Sułek-Schubert

Ważnym wydarzeniem będzie także powrót do rywalizacji Adrianny Sułek-Schubert. Wieloboistka w lutym urodziła syna i po niespełna trzech tygodniach od porodu wróciła do treningów, bo przygotowuje się do igrzysk w Paryżu. Teraz wystartuje w biegu na 100 metrów przez płotki, a jej rywalkami będą finalistki ostatnich mistrzostw Europy: Sarah Lavin i Viktoria Forster.

Ciekawie zapowiada się konkurs rzutu młotem, gdzie kibice zobaczą wszystkich medalistów z Rzymu: mistrza Wojciecha Nowickiego, wicemistrza Bence Halasza oraz brązowego medalistę Mychajło Kochana, a stawkę uzupełni chociażby pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek.