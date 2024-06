Kaczmarek na Stadio Olimpico w Rzymie uzyskała rezultat 48.98. Zdobyła pierwszy w karierze złoty medal w konkurencji indywidualnej, ale przede wszystkim rozprawiła się z rekordem Szewińskiej. Jej wynik to 15. rezultat w dziejach konkurencji.

Rekord Natalii Kaczmarek. Pomogły rywalka i warunki na stadionie

- Jak zobaczyłam czas, to była wielka radość, ale pierwsze, co sobie pomyślałam, to że nikt już nie będzie mnie pytał o rekord Polski. Już go mam. Zapisuje się w kartach historii nie tylko jako mistrzyni Europy, ale i rekordzistka kraju – mówi Kaczmarek.

Bieg był szybki. Druga, Irlandka Rhasidat Adeleke, z którą zacięcie i widowiskowo Polka rywalizowała, uzyskała czas 49.07 i pobiła rekord życiowy. – Mocno pracowałam ciałem. Wyszarpałam ten medal – opisywała Kaczmarek.

Natalia Kaczmarek. Mądra dziewczyna, która potrafi się zachować na bieżni

Ta walka na ostatnich metrach tłumaczy wyjątkowe wyniki, ale są także – obok sportowej formy – inne przyczyny. – Zauważyłem, że wcześniej w finale mężczyzn również poziom był bardzo wysoki. Tam musiały panować znakomite warunki do biegania. Najprawdopodobniej na pierwszej prostej korzystnie wiało – tłumaczy Iskra.

W niczym nie umniejsza to osiągnięcia 26-letniej lekkoatletki z Drezdenka. Pracowała na ten sukces latami. Lubi trenować ciężko. Odporna na ból i wyrzeczenia związane z wyjątkowo uciążliwym treningiem 400-metrowców, doskonale adaptuje się do każdych warunków.

Jej pierwszym trenerem była Tomasz Saska, ale od sześciu lat prowadzi ją Marek Rożej.