EuroBasket: Francja za silna, brawa za walkę

To był mecz wagi ciężkiej. Polacy mieli już po trzech zwycięstwach zapewniony awans do kolejnej fazy Mistrzostw Europy, ale stanęli przed olbrzymią szansą wywalczenia pierwszego miejsca w grupie i trafienia na teoretycznie słabszego rywala.

Reklama Reklama

Polacy byli na pierwszy rzut oka w świetnej sytuacji, wszystko mieli w swoich rękach, tylko że naprzeciwko stanęła jedna z najlepszych drużyn w Europie i na świecie. Potencjał tej drużyny jest ogromny, nawet jeśli teraz Trójkolorowi przechodzą przebudowę po odejściu ze stanowiska selekcjonera legendarnego Vincenta Colleta.

Na EuroBasket nie przyjechali Victor Wembanyama ani Rudy Gobert, czyli dwaj gwiazdorzy z NBA, ale Francuzi i tak mieli w składzie ośmiu graczy z doświadczeniem w najlepszej lidze świata, w tym wybranego z numerem 1 w drafcie Zacchariego Risachera.

EuroBasket: Polacy byli waleczni i zgrani

Wiadomo było, że nasi rywale mają olbrzymi potencjał, są niesamowicie silni, skoczni i doskonale wyszkoleni, ale Polacy mogli im przeciwstawić waleczność, doskonałe zgranie i pomysły taktyczne trenera Igora Milicicia. Do tego mogli liczyć na wsparcie 11 tysięcy kibiców w katowickim Spodku. Na meczu pojawili się też piłkarze reprezentacji Polski, przygotowujący się do meczów z Holandią i Finlandią. Robert Lewandowski, pokazany na telebimach, dostał nawet owację od fanów. W przerwie piłkę do kosza nad piłkarzem Barcelony zapakował specjalista od efektownych wsadów Piotr „Grabo” Grabowski.