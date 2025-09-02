EuroBasket: Francja za silna, brawa za walkę

Aktualizacja: 03.09.2025 03:05 Publikacja: 02.09.2025 23:05
Francuz Jaylen Hoard i Mateusz Ponitka podczas meczu grupy D mistrzostw Europy koszykarzy
To był mecz wagi ciężkiej. Polacy mieli już po trzech zwycięstwach zapewniony awans do kolejnej fazy Mistrzostw Europy, ale stanęli przed olbrzymią szansą wywalczenia pierwszego miejsca w grupie i trafienia na teoretycznie słabszego rywala.
Polacy byli na pierwszy rzut oka w świetnej sytuacji, wszystko mieli w swoich rękach, tylko że naprzeciwko stanęła jedna z najlepszych drużyn w Europie i na świecie. Potencjał tej drużyny jest ogromny, nawet jeśli teraz Trójkolorowi przechodzą przebudowę po odejściu ze stanowiska selekcjonera legendarnego Vincenta Colleta.
Na EuroBasket nie przyjechali Victor Wembanyama ani Rudy Gobert, czyli dwaj gwiazdorzy z NBA, ale Francuzi i tak mieli w składzie ośmiu graczy z doświadczeniem w najlepszej lidze świata, w tym wybranego z numerem 1 w drafcie Zacchariego Risachera.
Wiadomo było, że nasi rywale mają olbrzymi potencjał, są niesamowicie silni, skoczni i doskonale wyszkoleni, ale Polacy mogli im przeciwstawić waleczność, doskonałe zgranie i pomysły taktyczne trenera Igora Milicicia. Do tego mogli liczyć na wsparcie 11 tysięcy kibiców w katowickim Spodku. Na meczu pojawili się też piłkarze reprezentacji Polski, przygotowujący się do meczów z Holandią i Finlandią. Robert Lewandowski, pokazany na telebimach, dostał nawet owację od fanów. W przerwie piłkę do kosza nad piłkarzem Barcelony zapakował specjalista od efektownych wsadów Piotr „Grabo” Grabowski.
Polacy zaczęli bez kompleksów wobec silnego rywala, od efektownej akcji i punktów Aleksandra Balcerowskiego, a potem nie przestraszyli się, kiedy Francuzi włączyli wyższy bieg, zdobywając siedem punktów z rzędu. Biało-czerwoni odpowiedzieli, trafiając z dystansu, najpierw Andrzej Pluta, potem Kamil Łączyński, a wreszcie Michał Sokołowski. Bardzo uważnie kryty przez Francuzów, Jordan Loyd często miał problemy ze znalezieniem pozycji do rzutu, ale zdobywanie punktów wzięli na siebie jego koledzy. Jak zwykle błyszczał też Mateusz Ponitka, który nie tylko rzucał, ale też podawał kolegom i blokował rywali.
Polacy walczyli, drugą kwartę nawet wygrali i na przerwę schodzili prowadząc 44:41, ale wiadomo było, że i tak o zwycięstwo będzie bardzo trudno. W drugiej połowie Francuzi jeszcze usztywnili obronę, a koncert zaczął ich kapitan Guerschon Yabusele, który trafił sześć razy z dystansu (w sumie zdobył 36 punktów). Świetnie walczyli też na atakowanej tablicy po niecelnych rzutach. W połowie czwartej kwarty mieli aż 20 ofensywnych zbiórek, po których zdobyli 15 punktów.
Wydawało się, że Francuzi będą spokojnie budowali przewagę, ale Polacy po raz kolejny zerwali się do szturmu. O zbiórki bili się Balcerowski i Michał Sokołowski, za trzy trafił Łączyński i na niespełna dwie minuty przed końcem Francuzi mieli tylko cztery punkty przewagi (80:76). Niestety, w jednej z ostatnich akcji spod kosza pomylił się Loyd, który i tak był najskuteczniejszym graczem naszej drużyny, zdobywając 18 punktów.
Porażka naszej drużyny siedmioma punktami oznacza, że nie wygramy grupy, ale mamy szansę na zajęcie drugiej pozycji, jeśli w czwartek wygramy ze słabą Belgią.
