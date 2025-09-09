Dla reprezentacji Polski sam awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy był ogromnym sukcesem. Koszykówka nie jest w naszym kraju zbyt popularna, liga jest przeciętna, a talentów nie ma zbyt wiele. Jeśli Polacy daliby radę przejść potężną Turcję i awansować do strefy medalowej, można by mówić o olbrzymiej sensacji.

Wystarczy wspomnieć, że drużyna naszych przeciwników jeszcze na tym EuroBaskecie nie przegrała i ma w składzie wielu zawodników z doświadczeniem w NBA. Największą gwiazdą jest Alperen Sengun, ale środkowy Houston Rockets jest otoczony innymi świetnymi zawodnikami. Gwiazdami europejskiej koszykówki są naturalizowany Amerykanin Shane Larkin, Cedi Osman, Adem Bona czy Furkan Korkmaz, z których każdy rozegrał trochę meczów za oceanem, w najlepszej lidze świata.

Polska – Turcja. Półfinał EuroBasketu nie dla Polaków

Polacy mogli im przeciwstawić przede wszystkim wielką ambicję, dobrą organizację gry obronnej i rzuty Jordana Loyda oraz Mateusza Ponitki. O tym wszystkim wiedzieli Turcy, których plan na mecz przewidywał uprzykrzanie życia największym gwiazdom naszej kadry. Loyd był cały czas blisko kryty i miał trudności ze znalezieniem sobie pozycji do rzutu nawet po kilku zasłonach od kolegów. Ponitka szarpał się i próbował wejść pod kosz, ale wtedy na jego drodze natychmiast wyrastało kilku Turków, którzy często wymuszali straty albo niecelne rzuty naszego kapitana.

W pierwszej kwarcie jeszcze wszystko w grze Polaków działało. Odcinali gwiazdorów tureckich od piłki, a w zdobywanie punktów włączył się Aleksander Dziewa, który dwa razy trafił z dystansu. Im dłużej jednak trwał mecz, tym w większe kłopoty wpadaliśmy. Rewelacyjnie grał Sengun, który nie tylko zdobywał punkty, ale też podawał kolegom i zbierał piłki, uzyskując triple double (19 pkt, 12 zb., 10 as.). Pomagali mu Osman, Larkin i Sehmus Hazer, a nawet jeśli nie trafiali rzutów, to natychmiast zbierali piłkę z tablicy i ponawiali akcję. Systematycznie budowali przewagę, która w pewnym momencie wynosiła nawet 23 punkty.