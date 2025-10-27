Reklama

NBA reaguje na skandal hazardowy. Kibice zastanawiają się, czy liga jest uczciwa?

Kurz po aresztowaniu trenera Portland Trail Blazers i zawodnika Miami Heat powoli opada. Sprawę skomentował komisarz NBA Adam Silver. Dosadnie wypowiedział się też Shaquille O’Neal.

Publikacja: 27.10.2025 18:29

NBA reaguje na skandal hazardowy. Kibice zastanawiają się, czy liga jest uczciwa?

Foto: Stock Adobe

Łukasz Majchrzyk

Nie takiego początku rozgrywek spodziewały się władze NBA. Kibice zamiast rozmawiać o starciach Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, popisach debiutantów i weteranów, zastanawiają się, czy liga jest uczciwa. Wszystko przez aresztowania Chaunceya Billupsa (trener Blazers) i Terry’ego Roziera (Heat) oraz ponad 30 innych osób.

Na Billupsie, który był świetnym zawodnikiem, a Blazers prowadzi od czterech lat, ciążą zarzuty o udział w nielegalnym pokerze, organizowanym przez rodziny mafijne. Jako bardzo znana postać, pomagał werbować do stołu graczy, którzy potem padali ofiarą oszustwa. To samo robił Damon Jones, były zawodnik, a potem m.in. asystent trenera w Cleveland Cavaliers.

Afera hazardowa w NBA. Komisarz ligi przeprasza

Rozier usłyszał z kolei zarzuty udziału w zakładach bukmacherskich, w których wykorzystywano poufne informacje z NBA. Te wiadomości mocno godzą w wizerunek ligi, więc nic dziwnego, że skomentował je komisarz Adam Silver.

– Nie ma nic ważniejszego dla ligi i jej kibiców niż uczciwość rozgrywek. I dlatego poczułem ucisk w żołądku. Nie sądziłem, że mój pierwszy wywiad na Amazonie będzie dotyczył zakładów sportowych. Przepraszam naszych fanów, że wszyscy musimy teraz radzić sobie z tą sytuacją, ale jeśli chodzi o rywalizację na parkiecie, to jest to spektakularne – powiedział Silver przy okazji meczu Boston Celtics i New York Knicks. Na pewno nie tak wyobrażał sobie powrót NBA na antenę NBC oraz nowe partnerstwo z Amazon Prime.

Silver przypomniał przy okazji, że Rozier był już wcześniej objęty śledztwem samej ligi, która wykryła podejrzane zakłady bukmacherskie, ale niczego zawodnikowi Heat nie udowodniła. – Terry w tamtym czasie współpracował, oddał swój telefon do biura ligi – wspomniał Silver.

Póki co jednak zawodnik Heat nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Został zawieszony przez ligę i jest na liście tzw. „inactive players”. Zawieszony został także Billups, którego zastępuje Tiago Splitter.

Shaquille O'Neal reaguje na skandal w NBA

Zachowanie byłych kolegów skomentował też Shaquille O’Neal. Byłego gwiazdora NBA, który od lat komentuje mecze w studiu, oburzyła lekkomyślność Billupsa i Jonesa.

– Znam Chaunceya, znam Damona bardzo dobrze, grałem z nim i wstyd mi, że ci faceci narażali swoje rodziny i kariery na szwank – powiedział.

Przyznał, że kiedy przyjeżdża do Las Vegas, to odwiedza kasyno, ale nigdy nie brał udziału w takich pokerowych rozgrywkach, na jakie skusili się Billups i Jones.

Tutaj, zdaniem O’Neala, w grę wchodziła chciwość, bo Billups i Jones w trakcie swoich karier jako zawodnicy i trenerzy zarobili grube miliony dolarów. – Jeśli zarabiasz dziewięć milionów dolarów, ile jeszcze potrzebujesz?

Źródło: rp.pl

Koszykówka NBA

