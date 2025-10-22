Wróciła NBA. Czy to ostatni sezon LeBrona Jamesa

Kibice na pewno chcieliby, żeby finały były tak pasjonujące jak te ostatnie, niezależnie od tego, kto w nich wystąpi. Kilka miesięcy temu Thunder zmierzyli się z Indiana Pacers i chociaż mieli w składzie najlepszego gracza NBA Shai Gilgeousa-Alexandra, to nie wiadomo, czy tytuł nie powędrowałby do Indiany, gdyby w siódmym meczu ścięgna Achillesa nie zerwał Tyrese Haliburton. Lider Pacers opuści zapewne cały najbliższy sezon, a bez niego trudno będzie Pacers powtórzyć sukces z zeszłego roku. W podobnej sytuacji są Boston Celtics, którzy ciągle czekają na powrót Jaysona Tatuma.

Kim jest Cooper Flagg?

Tradycyjnie trzeba z uwagą patrzeć na zespół Lakers, gdzie są dwie wielkie gwiazdy. LeBron James rozegra rekordowy, 23. sezon na parkietach NBA i powoli będzie przekazywał „władzę” w drużynie Donciciowi. Nawet dwóch świetnych zawodników to może być za mało do zdobycia mistrzostwa i raczej mało kto widzi w Lakers faworytów do tytułu. Eksperci, cytowani przez stronę nba.com, nie dają zespołowi z Kalifornii szans, w finale oczekują za to Denver Nuggets, których poprowadzi Nikola Jokić.

Warto też obserwować Dallas Mavericks, którzy oddali Doncicia, ale wybrali w drafcie Coopera Flagga, jeden z największych talentów ostatnich lat. Jeśli dodać do niego Klaya Thompsona, Anthony’ego Davisa i Kyriego Irvinga (wraca do zdrowia), to otrzymamy bardzo ciekawą mieszankę.

W Konferencji Wschodniej faworytami do gry w finale są Cleveland Cavaliers oraz New York Knicks i ciężko znaleźć drużynę, która mogłaby im zagrozić.

NBA. Co dalej z Jeremim Sochanem?

Jak może wyglądać sezon Jeremiego Sochana i San Antonio Spurs? Po kilku latach przebudowy wreszcie trzeba od nich wymagać awansu do fazy play-off. Okrzepł już Victor Wembanyama, są ciekawi Stephon Castle i Dylan Harper. W Teksasie jest masa młodych, niezwykle utalentowanych graczy. W tym składzie 22-letni Sochan jest jednym z bardziej doświadczonych zawodników.