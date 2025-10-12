Obok pięknych słów o szansie na rozwój dyscypliny były również pierwsze konkrety. NBA nie zamierza tworzyć nowych drużyn, ale zaprosić do rywalizacji te już istniejące, z tysiącami wiernych fanów w swoich krajach. Ci, którzy dostaną szansę występów w NBA Europe, dalej będą rywalizować w swoich krajowych rozgrywkach, a starcia pod szyldem „NBA” będą dodatkową atrakcją. Liga nie byłaby też zamknięta i można by się było do niej dostać przez – jak głosił komunikat – „europejski koszykarski ekosystem”.

W marcu brzmiało to dość enigmatycznie, ale teraz widać więcej konkretów. Władze NBA i FIBA nie chcą wyważać otwartych drzwi, ale stworzyć system na wzór tego, który doskonale sprawdza się w futbolu. Na szczycie hierarchii byłaby europejska część NBA, w której 12 drużyn rywalizowałoby na podstawie stałych zaproszeń, a cztery kolejne mogłyby do niej awansować za pośrednictwem innych rozgrywek. W tym przypadku najważniejszą ścieżką byłaby gra w Basketball Champions League, organizowanej przez FIBA. Europejska federacja koszykarska prowadzi też rozgrywki pod szyldem FIBA Europe Cup, które można by porównać do piłkarskiej Ligi Europy.

Mogłoby się wydawać, że wpuszczenie na rynek europejski NBA jest wbrew interesom FIBA. Amerykańskie rozgrywki to komercyjne przedsięwzięcie, a przepisy obowiązujące za oceanem trochę się różnią od tych ogólnoświatowych, np. kwarty trwają 12 minut, boisko jest trochę większe, a linia rzutów za trzy punkty wyznaczona dalej od kosza.

Jednak FIBA widzi w tym szansę dla siebie, a przede wszystkim okazję do przeciwstawienia się Eurolidze, która zdominowała europejskie rozgrywki i skupia najlepsze kluby. Dla kogoś, kto nie śledził klubowej koszykówki w Europie, ten podział może się wydawać dziwny, ale obowiązuje już od wielu lat. Można go porównać do pomysłów piłkarskiej Superligi, którą chciałyby stworzyć najbogatsze kluby piłkarskie, ale FIFA i UEFA są silne i twardo się temu przeciwstawiają, jednocześnie dając poważnie zarobić. Stosunki między FIBA i Euroligą były od wielu lat napięte. Widać to było choćby w tym, że najlepsze europejskie kluby nie chciały zwalniać swoich koszykarzy na okienka reprezentacyjne i ustalając kalendarz rozgrywek, nie oglądały się na potrzeby reprezentacji.

Kto może zagrać w NBA Europe?

Teraz to europejska federacja może przejąć inicjatywę. Nie wiadomo jeszcze, jakie kluby mają być zaproszone do nowych rozgrywek, ale na pewno FIBA i NBA będą się starały pozyskać jak największe marki do swojego projektu. W ostatnich dniach doszło do kolejnego spotkania z przedstawicielami Euroligi, ale wydaje się, że do porozumienia jest daleko.