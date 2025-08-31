EuroBasket. Widać chemię w drużynie, Polacy zapewnili już sobie awans do 1/8 finału

– Na początku meczu ze Słowenią (105:95 – przyp. red.) Mateusz Ponitka i Jordan Loyd nadali ton naszej grze. Potem Michał Sokołowski dołożył obronę, a Olek Balcerowski grę w defensywie i walkę o zbiórki. Podoba mi się, że jest w zespole podział ról, każdy ma swoje zadania i nie jest tak, że każdy może robić na boisku wszystko. Podoba mi się, jak Igor Milicić z asystentami to zbudowali. Francuzi nie przygotowali się tak dobrze, jak my do starcia ze Słowenią. Nie samo zwycięstwo było ważne, ale to jak graliśmy. Wspaniale się to oglądało, kibice byli zadowoleni: obrona, atak, dużo punktów, coś się działo – mówi „Rzeczpospolitej” Radosław Hyży, były reprezentant Polski.

Potem to wrażenie Polacy jeszcze spotęgowali zwycięstwem, odniesionym nad Izraelem w ostatnich sekundach (66:64). Drugi mecz nie był tak łatwy do oglądania i efektowny, bo przeważała twarda walka. Emocje na trybunach i parkiecie aż kipiały, kibice gwizdali na Izraelczyków i dopingowali Polaków, a po końcowej syrenie zgotowali koszykarzom wielką owację. O koszykówce zaczęło się w naszym kraju mówić, a nazwiska Ponitki i Loyda pojawiły się na ustach kibiców. W grze Polaków widać zespołowość i chemię, walczą do upadłego, co docenia publiczność.

Można było usłyszeć, że po trzech dniach turnieju sprzedały się niemal wszystkie koszulki, które producent strojów Polaków przywiózł do Katowic na swoje stoisko. Nic dziwnego, skoro kupowali je też kibice z innych krajów. Pod Spodkiem można było zobaczyć fana reprezentacji Słowenii, który na swoją koszulkę nałożył jeszcze polską, a dodatkowo owinął się słoweńską flagą i spacerował sobie w pobliżu strefy kibica.

EuroBasket. Jak wygląda strefa kibica przed katowickim Spodkiem?

W samej strefie i wokół niej wieczorem kręcił się prawdziwy tłum. Oprócz Polaków i Słoweńców byli też Islandczycy, których do Katowic przyjechała całkiem duża i dobrze widoczna grupa. To właśnie z Islandią zmierzyli się nasi koszykarze w niedzielę wieczorem. Wygrali 84:75, ale nerwy były prawie do samego końca, bo w czwartej kwarcie wypuścili prowadzenie.

Byli też fani reprezentacji Izraela ze swoimi szalikami i koszulkami. Można było od nich usłyszeć, że mecz z Polską również w Izraelu wywoływał szczególne emocje i na sobotnie starcie kupili 300 wejściówek.