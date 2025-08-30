Kamil Łączyński po zwycięstwie nad Słowenią. „Nie myślisz, że to wielki Luka Doncić"

Aktualizacja: 30.08.2025 19:08 Publikacja: 30.08.2025 11:21
Kamil Łączyński
Foto: AFP
W dzisiejszej koszykówce 10 punktów przewagi można stracić w ciągu półtorej minuty, zwłaszcza przy takich graczach po drugiej stronie parkietu. Cały czas prowadziliśmy, staraliśmy się to kontrolować. Kiedy z 15 pkt Słoweńcy zbliżyli się na osiem lub dziewięć, wytrzymaliśmy i potrafiliśmy się temu przeciwstawić.
Każdy moment jest dobry, żeby pomóc drużynie i cieszę się, że kiedy piłka do mnie trafiła, to nie spudłowałem.
Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Obóz trwał niemal 30 dni. Przepracowaliśmy go bardzo solidnie i to było widać w meczu ze Słowenią. Olek Balcerowski miał problemy z łydkami, ale reszta wytrzymała to fizycznie.
Kamil Łączyński
Cieszę się, że pojawił się zorganizowany doping. Była grupa kibiców, która nas niosła i narzucała rytm. Przy takiej publiczności gra się świetnie. Cieszę się, że za tym poszło zwycięstwo, bo to może nakłoni innych do kupienia biletów i Spodek będzie wyprzedany nie tylko na starciach ze Słowenią i Izraelem, ale na wszystkich pięciu spotkaniach.
Zaczęliśmy dobrze i potem ta fala nas poniosła. Mamy wspaniałych liderów, którzy ciągną kadrę od lat, a teraz jeszcze doszedł Jordan Loyd, który jest znakomitym graczem. Nie zapominajmy jednak, że punkty dołożyli też np. Przemek Żołnierewicz, Andrzej Pluta. Tego potrzebujemy, wszyscy muszą pomagać w ataku.
Głęboko bym się nad tym zastanowił, czy się uda wygrać taki mecz. Trzeba wierzyć w siebie, to podstawa sukcesu.
Na boisku zdarzają się różne sytuacje. Nie ma czasu na myślenie, że to jest wielki Luka Doncić. Grasz przeciwko zawodnikowi, znasz jego mocne i słabe strony, bo skauting jest dzisiaj bardzo mocno rozbudowany. Starałem się zrobić to, co nam mówili trenerzy, czyli dać mu szansę na pójście w lewą stronę, a potem się okaże, jak się skończy. On właśnie tak zrobił. Nie zareagowałem na jego próbę rzutu, ustałem, a on w końcu podał piłkę. Nie jest tak, że w trakcie meczu żyjemy jedną sytuacją. Musimy być gotowi na około 140 akcji, bo mniej więcej po 70 posiadań piłki ma każda drużyna. Właśnie tak podeszliśmy do starcia ze Słowenią.
Kiedy wychodzisz z szatni, to głowa już musi być czysta. Rozpoczęcie turnieju na takim poziomie było wyzwaniem, ale przed nami jeszcze długa droga.
