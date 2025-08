Mateusz Ponitka przed EuroBasketem w Polsce. „Każdy musi schować ego do kieszeni”

Luka Doncić przekonał się trzy lata temu, że nie ma z wami żartów.

My z kolei się przekonaliśmy, że z nim nie ma żartów w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio. Słyszałem, że schudł, ale w jego przypadku waga nie ma znaczenia. Umiejętności ma jedne z największych na świecie i sam może wygrywać mecze. Musimy trzymać się planu, a jeśli będziemy to robić, to mamy szansę wygrać.

Jak wygląda atmosfera w drużynie? Jest sporo młodych graczy…

Coraz ciężej radzę sobie z myślą, że jestem jednym ze starszych reprezentantów. Na szczęście trochę paliwa w baku jeszcze jest. Każdy musi schować ego do kieszeni, bo wszyscy mamy wspólny cel. Nie ma u nas gwiazd, które będą chciały pokazać, że „ja to ja”, a takie sytuacje już w naszej kadrze były i chyba nie muszę do nich nawiązywać. Jesteśmy drużyną, spędzamy razem dużo czasu. Każdy ma prawo się odezwać, powiedzieć, co myśli, gdzie widzi lepsze rozwiązania taktyczne.

Jesteście doświadczonym zespołem?

Doświadczenie daje spokój przy podejmowaniu decyzji na boisku, co przekłada się na efektywność gry. Wygraliśmy ze Słowenią, ale przecież mieliśmy 20 pkt przewagi i w trzeciej kwarcie Słoweńcy nas przełamali. Oglądałem potem ten mecz, zastanawiając się, co robiliśmy, że daliśmy rywalom odrobić 20 punktów. Mimo zwycięstwa musimy podejmować lepsze decyzje. Gdy kolejny raz będziemy w takiej sytuacji, zapali się nam lampka, że jakieś zagranie nie wyszło i trzeba spróbować czegoś innego. Młodzież da energię i polot w grze, a my jako weterani, będziemy się starać pomagać, gdy oni stracą głowę.

Jak pan odebrał mural ze swoją podobizną, który pojawił się w Katowicach?

To było wielkie przeżycie, bo w tej szkole grałem mecze jako uczeń. Dostałem z federacji telefon z informacją, że muszę przyjechać. Otrzymałem na to zgodę z klubu. Kiedy chodziłem po Belgradzie, gdzie jest dużo murali z podobiznami postaci historycznych, zastanawiałem się, co trzeba zrobić, żeby dostąpić takiego zaszczytu. Byłem bardzo wzruszony całą sytuacją. To jest motywacja do pracy, bo muszę udowadniać, że zasługuję na takie wyróżnienie.