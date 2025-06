Finały NBA. Zaczęło się od trzęsienia ziemi

Tak to wyglądało w pierwszej połowie, kiedy Pacers tracili piłkę aż 19 razy, na szczęście dla nich pozwolili rywalom na zdobycie po przechwytach tylko dziewięciu punktów. W drugiej połowie wszystko się odmieniło. Drużyna z Indiany zanotowała tylko pięć strat, co okazało się kluczem do sukcesu. Tyrese Haliburton i koledzy mozolnie odrabiali straty. W ostatniej akcji meczu lider Pacers zwiódł pilnującego go Casona Williamsa i trafił za dwa punkty na 0.3 sekundy przed końcem meczu.

Tyrese Haliburton bohaterem Indiana Pacers

Dla Haliburtona, oprócz radości ze zwycięstwa, ten rzut miał na pewno dodatkowo słodki smak. W kwietniowym głosowaniu dla magazynu „The Athletic” lider Pacers został przez kolegów z parkietu wybrany najbardziej przecenionym graczem NBA (zebrał 14.4 proc. głosów). Od tego czasu staje się specjalistą od decydujących akcji. W pierwszym meczu finału Konferencji Wschodniej przeciwko New York Knicks szalonym rzutem równo z końcową syreną doprowadził do dogrywki, a potem pokazał słynny gest duszenia, który kiedyś wykonał Reggie Miller.

Jednak siła Pacers to nie tylko Haliburton. W tej drużynie naprawdę każdy może być bohaterem i dokłada swoją cegiełkę. W pierwszym meczu przeciwko OKC żaden zawodnik nie zdobył 20 punktów, za to aż sześciu graczy Pacers miało na koncie dwucyfrowy wynik. W zespole rywali grę w ataku zdominował Gilgeous-Alexander, który rzucił aż 38 punktów, ale koszykówka to gra zespołowa, więc te popisy nie wystarczyły do zwycięstwa.

Lider Oklahomy uspokaja jednak, że po pierwszym spotkaniu nic się nie kończy. – Musimy wygrać cztery mecze, zanim oni zwyciężą jeszcze trzy razy. Tak to w tym momencie wygląda. To jest bardzo proste – powiedział po porażce. I trudno się z nim nie zgodzić.

Drugi mecz finałowy w nocy z niedzieli na poniedziałek o 2.00. Transmisja w Canal+ Sport