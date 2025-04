Ruszają play-offy NBA. Nikt nie chce na emeryturę

Jeśli miałyby decydować statystyki z sezonu zasadniczego, to ich rywalami byliby Oklahoma City Thunder, czyli młodzi gniewni NBA. Prowadzi ich Shai Gilgeous-Alexander, który zdobywa punkty tak łatwo, jak kiedyś robili to Michael Jordan czy Tracy McGrady. Rozgrywający Thunder potrafi rzucać z daleka, mijać rywali, rzucać po zatrzymaniu się i trudno znaleźć obrońcę, który mógłby go powstrzymać.

Pewnie spróbuje to zrobić Ja Morant, czyli druga wschodząca gwiazda NBA, który też potrafi porywać kibiców efektownymi akcjami. To może być jeden z najbardziej elektryzujących pojedynków pierwszej rundy play off. Lider Grizzlies będzie miał wyjątkowo trudne zadanie, bo musi się skupić nie tylko na obronie. Po drugiej stronie parkietu będzie go zapewne krył świetny obrońca Lu Dort, a jeśli już przedrze się pod kosz, to czekać będzie tam na niego wieżowiec – Chet Holmgren. Nie do końca wiadomo też, co ze zdrowiem Moranta, który skręcił kostkę w meczu play-in przeciwko Golden State Warriors. Gra cały czas, ale kontuzja może mu przeszkadzać w serii do czterech zwycięstw, w której rywalizuje się praktycznie co dwa dni.

Boston Celtics chcą śrubować swój rekord

Kto może zagrozić zespołowi Thunder w Konferencji Zachodniej? Czy będą to Denver Nuggets z niesamowitym Nikolą Jokiciem? Serb rozgrywa, rzuca, blokuje. Być może jednak za dużo zależy od niego, a jego koledzy radzą sobie dużo gorzej, gdy lider schodzi z parkietu. Nie jest takie pewne, że Nuggets przejdą pierwszą rundę, bo po drugiej stronie w zespole Clippers będzie Kawhi Leonard, który stracił co prawda pierwszą połowę sezonu, ale gdy wrócił do gry, prezentował się rewelacyjnie.

A może do finału Konferencji Zachodniej awansują Los Angeles Lakers? Przez dużą część sezonu balansowali na krawędzi awansu do play-off, aż w końcu dogadali się z Dallas Mavericks i wzięli Lukę Doncicia, i od tego czasu grają zdecydowanie lepiej. Słoweniec czeka na swój pierwszy pierścień, a 40-letni James – na piąty.

Podobnie było z Golden State Warriors, którzy dodali do składu Jimmy’ego Butlera, ale musieli się przebijać przez fazę play-in (Curry grał z zabandażowanym palcem). To będzie dla Warriors test, czy stare wilki dadzą radę młodym wilczkom, a dla Butlera, który ma już 35 lat, jedna z ostatnich szans na zdobycie mistrzostwa. Przez lata próbował tego dokonać w barwach Miami Heat, ale zawsze odbijał się od ściany, chociaż czasami niemal w pojedynkę ciągnął swoją drużynę. W końcu miał dość i wymusił przejście do Warriors.