Polski skaut Los Angeles Lakers: Nie mogę nikogo przegapić

Będę pracował głównie poza Los Angeles, bo takie mam zadania. W centrali będę kilka razy do roku, na pewno przed naborem do NBA

Co się działo po tym pierwszym telefonie?

Potem wysłałem CV i przejął mnie dział HR, przygotowując mój profil psychologiczny pod kątem dalszych rozmów, które odbywały się na wysokich szczeblach już w USA. Trzecim etapem była rozmowa na temat mojej filozofii pracy, realiów rynkowych, specyfiki NBA. Sprawdzali nie tylko wiedzę, ale też charakter, żeby wiedzieć, czy pasuję do grupy. Na tym etapie zostało już tylko kilku kandydatów, a do ostatnich rozmów dotarło nas dwóch. Na końcu było spotkanie z Robem Palinką, czyli drugą najważniejszą osobą w Lakers. On jest bardzo zajęty i trzeba było dawać szybkie dobre odpowiedzi. Decyzja była podjęta już wcześniej, ale ponieważ to on podpisuje się pod kontraktem, to chciał sam mnie sprawdzić.

Na wyobraźnię działa praca z LeBronem Jamesem i Luką Donciciem.

Będę pracował głównie poza Los Angeles, bo takie mam zadania. W centrali będę kilka razy do roku, na pewno przed naborem do NBA, kiedy zamykamy się w tzw. draft roomie i rozważamy wszystkie możliwe warianty, kto ma najwięcej talentu i będzie do nas pasował. Poza tym mamy zawsze team building tuż przed sezonem, kiedy wszyscy są zapraszani, żeby spędzić trochę czasu w organizacji, nawiązać relacje. Codziennie piszemy do siebie maile, ale rzadko mamy okazję się spotykać. Po raz pierwszy pojadę do USA na tzw. draft combine w Chicago, gdzie ogląda się wszystkich kandydatów do NBA. Przy okazji wpadnę do Los Angeles. Poza tym będę jeździł do USA w zależności od potrzeb.

Polska też będzie pod pana okiem? Czy raczej unika się wysyłania skauta do ojczyzny?

Z jednej strony chodzi o to by być w środku środowiska, więc jest wskazane, żebym doglądał talenty w Polsce i w naszym regionie. Istnieje też jednak takie zjawisko jak overscouting, kiedy znasz kogoś zbyt dobrze i możesz przestać być obiektywny. Na to zwraca się jednak uwagę, gdy ktoś jest blisko podpisania kontraktu, a nie na etapie odkrywania talentu.

Pojawiają się w Polsce talenty na miarę NBA?

Parę nazwisk zapewne widnieje na szerokich listach w notesach skautów drużyn z najlepszej ligi świata. Jednakże z tych, których śledzi się najbardziej intensywnie, czyli od wieku 16 lat, na ten moment nie widać oczywistych kandydatów. Bardzo bym chciał, żeby było nas w NBA więcej, ale jeśli któremuś z młodych Polaków uda się dołączyć do tego elitarnego grona w najbliższych latach, zwłaszcza na stałe, powinniśmy traktować to bardziej w kategoriach pozytywnego zaskoczenia.