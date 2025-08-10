Sochan kilka dni temu, po jednym z treningów zgłosił ból łydki. Przeszedł badania, które wykazały, że niezbędny będzie odpoczynek i przerwa od treningów oraz meczów. Teraz okazało się, że jedyny Polak w NBA nie zdąży wyleczyć się przed rozpoczęciem EuroBasketu, który Polska współorganizuje z Cyprem, Finlandią i Łotwą.

Wszystko rozstrzygnęło się podczas sobotniego spotkania przedstawicieli PZKosz, San Antonio Spurs i rodziny zawodnika. Jak czytamy w komunikacie na stronie polskiej federacji: „Wspólnie podjęto decyzję, że najlepszym rozwiązaniem dla zdrowia Sochana będzie powrót do San Antonio i tam poddanie się rehabilitacji.”

Jeremy Sochan doznał kontuzji

Sochan pod koniec lipca pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, ale na początku ćwiczył indywidualnie, bo umowa między NBA a FIBA (światową federacją) precyzuje, że każdy koszykarz może brać udział w treningach z reprezentacją maksymalnie przez 45 dni, wliczając w to czas trwania turnieju. Tego lata treningi Sochana z kadrą dobiegły końca.