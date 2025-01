Eurobaskiet 2025. Mural w Katowicach czeka na medal

– Brandin nawet nie stara się jeszcze o polskie dokumenty, a poza tym jest jeszcze za młody, żeby podjąć taką decyzję. On marzy o grze w kadrze USA i nie ma się co dziwić, przecież tam się urodził. Nawet, jeśli ma polskich przodków, to zgodnie z przepisami FIBA byłby graczem naturalizowanym. Podkreślam jednak, że furtka do gry dla Polski absolutnie nie jest zamknięta – przypomina dyrektor reprezentacji Łukasz Koszarek.

Kandydatów jest kilku, trwają rozmowy. – Zawodnicy, których wytypowaliśmy, niedługo złożą dokumenty, a potem wszystko zależy od urzędników i pana prezydenta. Wierzymy, że zdążymy ze wszystkimi formalnościami przed końcem kadencji – mówi „Rz” Koszarek.

Reprezentacja niezmiennie liczy też na Sochana. Skrzydłowy San Antonio Spurs chce zagrać na turnieju w Polsce. Może nie będzie w naszej kadrze jedynym koszykarzem NBA, bo podobno rosną szanse na wybór w drafcie Milicicia juniora.

Polacy pięć meczów fazy grupowej zagrają w Katowicach. Cztery z sześciu zespołów awansują do 1/8 finału, który odbędzie się w Rydze. Rywali nie znamy – losowanie 27 marca – ale ambicje, mimo problemów, są niemałe.

Prezes Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz) Grzegorz Bachański mówi, że marzy o ćwierćfinale. Kilka tygodni temu w Katowicach pojawił się mural z podobizną Ponitki. Niektórzy po imprezie pewnie chcieliby mu domalować medal.