Ethan Katzberg dla "Rz": Mam jakieś 15 lat, żeby zniszczyć wasze imperium

Nie wiem, gdzie są moje granice. Odkrywam je tak samo, jak wy

Jest pan w kole z młotem niezwykle szybki. Skąd się to bierze?

Nie skupiam się na biciu rekordów w podnoszeniu ciężarów, tylko na tym, jak szybko mogę wpuścić młot z dłoni. Pomagają w tym ćwiczenia gimnastyczne dostosowane do wymogów mojej konkurencji.

Gdzie jest pana granica możliwości?

Nie wiem, bo odkrywam ją tak samo, jak wy.

Jak bardzo zmieniło się pana życie od momentu zdobycia w ubiegłym roku złotego medalu mistrzostw świata? Nowe auto, mieszkanie, dziewczyna?

Jeżdżę wciąż Volkswagenem Golfem 2009. To się nie zmieniło, bo choć ma już na liczniku 200 tys. km, to jeszcze daje radę. Zmieniło się przede wszystkim to, że dziś mogę dzięki sportowi podróżować po świecie i oglądać wiele niesamowitych miejsc. Poza tym od momentu zdobycia tamtego złota nie wydarzyło się w moim życiu nic nadzwyczajnego. Ja po prostu rzucam młotem. To przywilej, że mogę robić to, co kocham, na pełen etat.