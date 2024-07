Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju. Piękny jubileusz nad Popradem

– Ludzie, którzy przyjeżdżają na wielkie imprezy biegowe, na przykład do Warszawy czy Krakowa, wystartują i wracają do domu. A u nas zostają na miasteczku, mają Strefę Expo, Festiwal Smaku, Festiwal Lachów i Górali. Mogą siedzieć cały dzień i w ogóle się nie nudzić. To powoduje, że wyjazd do Piwnicznej zawsze jest wyjątkowy – podkreśla Zygmunt Berdychowski.

I choć do imprezy pozostało jeszcze półtora miesiąca, gospodarz zaprasza już wszystkich, którzy chcą przeżyć niezapomniany weekend nad Popradem.

„Rz” jest patronem medialnym festiwalu. Więcej informacji na stronie: www.festiwalbiegowy.pl