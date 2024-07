Euro 2024. Francja – Portugalia. Rzuty karne zdecydowały

Francuzi przebudzili się z letargu na kilka minut. Zagrozili portugalskiej bramce Kolo Mouani i Camavinga. Strzał tego pierwszego cudem zablokował Ruben Dias. Dużo ożywienia do gry Trójkolorowych wniósł Ousmane Dembele, a chaosu Markus Thuram.

Rzuty karne zdecydowały. Jeden niecelny strzał

Doszło do dogrywki. A w niej nadal milczeli albo zawodzili Ronaldo i Mbappe. Francuski napastnik w drugiej części już nie wyszedł na boisko. Z innych piłkarzy w ofensywie cokolwiek do widowiska wnieśli Dembele i Leao. Ale z każdą minutą mecz zmierzał do serii rzutów karnych, choć w 120. minucie Nuno Mendes strzelił płasko po ziemi. Piłkę pewnie złapał Maignan.

Portugalczycy pierwszą próbę „jedenastek” mieli za sobą. W 1/8 finału wyeliminowali Słowenię. Bohaterem był Diogo Costa, który obronił wszystkie trzy strzały rywali. Z tego punktu widzenia można było im dawać więcej szans.

Francuzi strzelali dużo lepiej niż Słoweńcy. Wykorzystali trzy pierwsze jedenastki. Portugalczycy, w tym Cristiano Ronaldo, dwie. Wtedy spudłował Joao Felix. U Trójkolorowych decydujący o awansie karny wykonywał Theo Hernandez. Strzelił ze spokojem, nie do obrony. Francuzi awansowali.

W półfinale świetni w tym turnieju w obronie, bezradni w ataku wicemistrzowie świata zagrają z rozpędzoną i pięknie grającą Hiszpanią. Mecz odbędzie się we wtorek 9 lipca w Monachium.