- Źle weszliśmy w mecz. Przez pierwszy kwadrans sobie biegaliśmy, nawet nie przeszkadzaliśmy przeciwnikom. Dostaliśmy gonga - ocenił przed kamerami TVP Sport Piotr Zieliński, pełniący pod nieobecność Roberta Lewandowskiego w wyjściowej jedenastce funkcję kapitana. - Powiedzieliśmy sobie w szatni, że na drugą połowę wychodzimy ostro, ruszamy, ale nic nie ruszyliśmy i to oni strzelili gola, później się cofnęli i było ciężko.

Euro 2024 - najgorszy turniej w historii?

Fakty są takie, że pod względem wyników to może być najgorszy turniej kadry, wliczając mistrzostwa Europy i świata. Nie dość, że po dwóch meczach Polacy stracili szanse na awans, to prawdopodobnie skończą z zerowym dorobkiem.

Trudno liczyć, że we wtorek w Dortmundzie urwą punkty Francuzom, którzy zrobią wszystko, by zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie i teoretycznie łatwiejszego rywala w 1/8 finału. I prawdopodobnie wzmocnią skład Kylianem Mbappe, który dochodzi do siebie po tym, jak rozbił nos w spotkaniu z Austrią.

- Potraktujemy mecz z Francją jako dalszy etap budowy. Będziemy nadal grać agresywnie i wysokim pressingiem, bo to droga, żeby się rozwijać - zapowiada Probierz.