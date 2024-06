Polska przegrała z Austrią. Robert Lewandowski: Z Francją będziemy chcieli zagrać o pełną pulę

Czytaj więcej Euro 2024 Polska-Austria. Piotr Zieliński ocenia porażkę na Euro 2024. "Mogliśmy prowadzić" - Mówimy sobie w szatni, że wychodzimy ostro, ruszamy, ale nic nie ruszyliśmy i znowu to oni strzelili gola, później cofnęli się i było ciężko - powiedział po meczu Polska-Austria na Euro 2024 Piotr Zieliński oceniając, że Polacy przespali pierwszy kwadrans spotkania.

Robert Lewandowski zapowiada walkę o trzy punkty z Francją

Zdaniem Roberta Lewandowskiego, w pierwszej połowie Polacy mieli problem z wyjściem z piłką do przodu, ale gdy dochodzili do pola karnego, to stwarzali groźne sytuacje. - Chyba takiego balansu zabrakło - powiedział. Ocenił, że w drugiej połowie reprezentanci popełnili kilka błędów. - Staraliśmy się grać ofensywnie, wychodzić na pozycje, ale już ciężko było. Wydaje mi się, że gdy Austriacy luz, swobodę złapali, to zdecydowanie więcej miejsca mieli z przodu - mówił w rozmowie z TVP Sport polski napastnik.

- Zabrakło spokoju w tym, żeby nie wychodzić z pozycji, zostać, przesunąć, poczekać. Ranga meczu gdzieś z tyłu głowy była. Chcieliśmy się pokazać z najlepszej strony i wygrać ten mecz - podkreślił. - Mamy jeszcze mecz przed sobą z Francją, będziemy chcieli zagrać o pełną pulę. Zdajemy sobie sprawę, z kim będziemy grali, ale na pewno się nie poddamy, będziemy walczyli - zadeklarował Robert Lewandowski oceniając, że w meczu Polska-Francja trzeba "pokazać się z jak najlepszej strony i spróbować zdobyć trzy punkty".